Reggia ancora (in parte chiusa) e lavoratori nel limbo: il "non" compleanno della Villa Reale

Coroncine in testa, invitati e persino una vera torta. Ma il compleanno della Villa Reale quest'anno, rispetto alla rinascita celebrata l'8 settembre 2014, ormai sei anni fa, non è stato una vera festa. Fuori dalla Reggia del Piermarini martedì pomeriggio si sono dati appuntamento i lavoratori della società Nuova Villa Reale Spa, il concessionario privato che ad oggi non ha ancora riaperto gli spazi del complesso che ha in gestione e da marzo ha lasciato a casa i propri dipendenti. Prima la cassa integrazione poi le ferie forzate con pesanti ricadute occupazionali e un gioiello culturale che rischia di restare inaccessibile al pubblico (sono aperte solo le visite agli Appartamenti Reali in gestione al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza) per molto tempo.

Sullo sfondo di questo quadro triste c'è anche la richiesta di recessione del contratto di concessione ventennale avanzata dal gestore con una richiesta di risarcimento pari a 8 milioni di euro come riconoscimento di indennità per mancati introiti. Ora sulla vicenda si attende anche il parere della Corte dei Conti che si aggiungerà alle conclusioni a cui sono giunti i legali a cui il Consorzio stesso si è rivolto.

Intanto martedì pomeriggio i dipendenti hanno manifestato fuori dai cancelli del complesso, chiedendo di poter tornare a lavorare di rimettere in moto il gioiello culturale della città. "Buon non compleanno" recita la scritta sui festoni indossati dai dipendenti che non hanno potuto celebrare il sesto anniversario dalla riapertura della Villa tra le stanze della residenza reale. I dipendenti nella mattinata di lunedì avevano incontrato anche il sindaco Dario Allevi che sul caso è intervenuto pubblicamente anche in consiglio comunale anche se ancora è presto per pronunciarsi in merito a una eventuale decisione vista la delicatezza della questione e le possibili ricadute culturali sulla città.