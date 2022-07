In arrivo da Regione 145 mila euro per la protezione civile

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al territorio e protezione civile, Pietro Foroni, ha dato il via libera all'assegnazione di fondi regionali pari a 8 milioni 250 mila euro per sostenere le componenti provinciali della colonna mobile regionale di protezione civile. Per la provincia di Monza e Brianza sono stati previsti stanziamenti regionali pari a 145.830,36 euro.

Migliorate le dotazioni della colonna mobile

L'assessorato regionale competente ha evidenzia come il contenuto dell'atto sia in linea con richieste e necessità operative provenienti dal volontariato di protezione civile, che devono essere assolte anche con il miglioramento delle dotazioni in capo alle componenti provinciali della colonna mobile di protezione civile.

Fondi distribuiti a livello procinciale

Tutte le proposte sono state condivise con i comitati di coordinamento del volontariato a scala provinciale. I fondi assegnati alle province ed alla città metropolitana di Milano verranno utilizzati per l'acquisto di beni per l'implementazione delle componenti provinciali della colonna mobile regionale di Protezione civile.