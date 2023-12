La musica attacca e sullo schermo c’è un ragazzo che pedala in sella a una bicicletta. Sono gli anni ‘50 e sullo sfondo si intravede la Torre dell’Acquedotto di Biassono. Quel giovane è Paolo Rovagnati e il colosso della gastronomia diventato famoso in tutto il mondo e nato in Brianza ancora doveva diventare tale.

Paolo, all’epoca ragazzo, si cimentava ad aiutare il padre nell’attività di famiglia che produceva burro e commercializzava formaggio. In seguito a un’intuizione, decide di tentare un’impresa: realizzare un prodotto unico e inconfondibile, al tempo assente sul mercato, un Prosciutto Cotto di Alta Qualità.

Nel corto - realizzato con la tecnica del cartone animato - si vede Paolo diventare uomo e, nel giro di alcuni anni, tentativo dopo tentativo, realizzare il proprio sogno: quello di dare vita a Gran Biscotto, oggi il N°1 nel mercato dei prosciutti cotti (fonte dati: Circana). Tra i sogni di Paolo, anche quello di portare i suoi prodotti lontano, fino agli Stati Uniti. Attorno a lui, nel film, la famiglia e tutte le persone di Rovagnati che hanno ereditato i suoi valori e la forza della sua visione. Nel commovente finale del cortometraggio, il giovane Paolo si risveglia dal suo sogno, ma l’azienda Rovagnati e il suo sbarco in America sono oggi realtà.

Il cortometraggio è andato in onda sulle principali reti televisive nazionali nella giornata di venerdì 8 dicembre e si intitola Il Sogno di Paolo che celebra la vita e il lascito imprenditoriale di Paolo Rovagnati a ottant’anni dalla nascita dell’imprenditore. Rovagnati racconta l’idea che ha cambiato la tradizione della gastronomia italiana, trasformando il Prosciutto Cotto da prodotto composto dagli scarti del Prosciutto Crudo a protagonista di pregio della cultura alimentare italiana.

“Siamo orgogliosi della realizzazione di questo progetto, che onora quanto lasciato in eredità da Paolo, non solo a noi, ma a tutto il Paese. Gli ottant’anni dalla sua nascita sono l’occasione per raccontarlo come imprenditore visionario, ma anche come padre e marito straordinario. Apprezziamo particolarmente, infatti, che il corto riesca a raccontare sia la sua dimensione professionale che quella umana, inscindibilmente unite dall’idea del sogno”, commenta la Famiglia Rovagnati. “Il Sogno di Paolo è un omaggio non soltanto a un imprenditore, ma alla visionarietà, alla passione e alla perseveranza che trasformano le intuizioni in qualcosa di grande. Abbiamo scelto di raccontare questa storia attraverso il linguaggio dell’animazione, forse il più semplice e accessibile, affinché possa ispirare anche i più piccoli, i potenziali innovatori di domani”, aggiunge Riccardo Catagnano, Executive Creative Director di Connexia, brand di Retex.

“Raccontare graficamente Il Sogno di Paolo Rovagnati ha rappresentato una sfida entusiasmante per me. Per farlo sono partita dalla ricerca di aneddoti e racconti in famiglia e tra chi lo aveva conosciuto in vita, così da rendere il suo ricordo quanto più tangibile, attraverso un personaggio che gli somigli non solo nell’aspetto. Spero di essere riuscita a trasmettere, con il tratto e l’animazione, la stessa combinazione di determinazione e gentilezza che questi ricordi hanno trasmesso a me”, commenta l’illustratrice Margherita Premuroso. Il cortometraggio nella sua versione integrale è disponibile a questo link.