"Mi hanno fatto sbagliare strada", si squalifica e torna a casa dalla gara con un occhio nero

Una giornata di sport che doveva essere anche un momento di condivisione e di festa. Ma l'esperienza della Mezza di Monza, domenica mattina, per Matteo V., 31 anni, milanese, è terminata al pronto soccorso. Un occhio nero, il viso gonfio e tanta amarezza.

Runner fin da quando aveva 12 anni, sportivo tanto da aver trasformato la sua passione per la corsa in un mestiere, con un negozio di articoli da corsa, Matteo domenica in autodromo non ha tagliato il traguardo. "Al 26esimo chilometro mi hanno fatto sbagliare percorso: mi hanno dato una indicazione errata e mi sono ritrovato all'arrivo a dieci metri prima del traguardo dopo aver corso 28 chilomerti anziché 30 e mi sono squalificato" ha raccontato a MonzaToday.

"Ero arrabbiato: avevo corso 28 chilometri per niente" ha aggiunto. Non è la prima volta che corre la Mezza di Monza e anche questa volta era tra i primi atleti in classifica con un tempo di un'ora e 49 minuti. Qualcosa però è andato storto e Matteo è stato indirizzato all'arrivo lungo un tracciato che ha tagliato due chilometri di percorso. "Sono andato a lamentarmi dall'organizzatore" prosegue. E la tensione è salita.

"Mi ha chiamato lo speaker e sono andato da lui. Gli ho spiegato che doveva dire quello che era successo al microfono perchè stavano sbagliando parecchie persone e assumersi la responsabilità". Un confronto che però ha provocato anche delle scintille con l'atleta che per un gesto di stizza avrebbe fatto cadere dalle mani del professionista il foglio che aveva in mano che avrebbe provocato di rimando la reazione con un pugno sferrato in pieno volto, sull'occhio. "Mi ha detto di andare via e io gli ho dato una pacca sul foglio che poi gli è caduto di mano. Questo ha provocato la sua reazione di tirarmi un pugno in faccia col microfono in mano" testimonia il 31enne. Una scena che sarebbe avvenuta in autodromo, durante la manifestazione sportiva, sotto gli occhi di diversi partecipanti e testimoni.

"Ho iniziato a sanguinare, sono stato soccorso e portato in tenda medica dove sono stato un'ora e mezza prima di essere poi trasferito al pronto soccorso. Ho ricevuto le scuse dell'organizzazione che si è venuta a scusare per quanto accaduto mentre chi era coinvolto ha continuato a fare il suo lavoro con il sorriso sul viso come se nulla fosse. E questo è quello che mi ha lasciato più male" ha aggiunto Matteo che sta facendo ancora i conti con un vistoso ematoma in faccia. "Non riesco a mangiare, ho preso una bella botta sul volto e ho un occhio nero".

"Ci dissociamo completamente da un gesto del genere" ha precisato Angelo Pittalunga presidente della sociatà Laguna Running che ha organizzato l'evento. "Mettere le mani addosso è sbagliato in ogni circostanza e non risponde alla nostra etica. Se qualcuno lo ha fatto si assuma la responsabilità del gesto. Sono molto dispiaciuto e mi dissocio a nome della società da chi ha messo le mani addosso a un atleta".

Ad assistere alla scena è stato il direttore di gara e reponsabile eventi di Laguna Running Luca Lamera che ha riferito che la persona coinvolta avrebbe tentato più volte di raggiungere l'atleta per scusarsi personalmente. "L'atleta per un errore di gestione dell'ultimo pezzettino del percorso ha fatto due chilometri in meno e all'arrivo ha spiegato che non voleva tagliare il traguardo nonostante fosse terzo. Era agitato e ho tentato di chiedere spiegazioni e ci siamo scusati, chiedendo informazioni per verificare se c'erano problematiche sul percorso per evitare che altri atleti potessero sbagliare" racconta.

"E' andato verso lo speaker che si è spaventato e ha reagito con un gesto che non doveva fare" conclude Lamera. "Poi noi ci siamo dedicati ad assistere l'atleta: lo abbiamo medicato e lo abbiamo portato al pronto soccorso per riuscire a dargli la giusta assistenza". A commettere lo stesso errore e correre due chilometri in meno, domenica mattina, su 1.500 partecipanti sarebbero state anche altre sette persone secondo i dati forniti dall'organizzazione.

"Ricorrere alla violenza è sempre sbagliato. E quando questa avviene nel contesto di una manifestazione sportiva che dovrebbe promuovere valori e principi positivi lo è ancora di più" ha spiegato Giuseppe Distefano direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. "Prendiamo le distanze da quello che è accaduto nel corso della gara che si è svolta tra l'autodromo e il parco di Monza i cui spazi sono stati concessi per lo svolgimento della manifestazione dal Consorzio".

Ndr - Abbiamo tentato di contattare tutti i protagonisti dell'episodio e siamo in attesa di eventuali dichiarazioni che, se arriveranno, sarà nostra premura aggiungere.