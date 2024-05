"Ho rischiato di bloccare il traffico di Monza per la maleducazione di un passeggero"

“Non si può andare avanti così: servono controlli e sicurezza sui pullman. Io faccio l’autista, non posso fare anche il controllore e il carabiniere, mettendo a rischio la mia vita e quella dei passeggeri e incassando quotidianamente gli insulti”. È amareggiato Salvatore Russo, conducente di mezzi pubblici oltre che ex consigliere comunale e componente del consiglio cittadino della Lega, all’indomani dell’ennesimo problema di sicurezza sugli autobus.

Questa volta è lo stesso Russo il protagonista della vicenda. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 14 maggio quando Russo era alla guida del pullman che da Muggiò conduce a Cologno Monzese. Russo ha avuto un battibecco con un uomo che è salito sul mezzo con due cani di grossa taglia. “In quel momento, per fortuna non c’era molta gente. Mi sono fermato e mi sono diretto dall’uomo che si era messo in fondo: l’ho invitato a mettere la museruola ai due cani e dopo qualche reticenza per fortuna l’ha fatto”. Ma i problemi non sono finiti. Secondo quanto raccontato da Russo a MonzaToday, l’uomo avrebbe poi tolto nuovamente la museruola a un cane e l’avrebbe fatto sedere su un sedile. “A quel punto ho subito chiamato le forze dell’ordine – prosegue Russo -. Il pullman iniziava a riempirsi e temevo che uno dei cani, magari anche per un gesto improvviso potesse far del male ai passeggeri. Non potevo fermarmi. Come ho spiegato alla centrale operativa, se avessi bloccato il mezzo avrei bloccato anche il traffico di Monza nell’ora di punta”. L’uomo poi è sceso in piazza Castello e si è allontanato con i suoi due cani.

“Così non si può andare avanti - conclude Russo -. Non lavoriamo serenamente. Molte persone, purtroppo, hanno perso il senso del rispetto e delle regole. E chi ci va di mezzo siamo noi lavoratori. Io devo pensare a guidare. Ieri ho percorso una parte del tragitto con il cuore in gola: dovevo stare attento a non fare incidenti e al tempo stesso controllare costantemente che in fondo al pullman quell’uomo non causasse problemi. Lo ripeto da anni; sui pubblici servono le forze dell’ordine o, come già proposto al sindaco di Monza Paolo Pilotto, agenti della polizia locale. Naturalmente non fissi: ma sulle tratte a rischio, proprio come quella di ieri”.