Incidente sulla statale tra un pullman e tre auto

Un pullman e tre auto sabato sera sono rimasti coinvolti in un incidente a Inzago, lungo la strada statale 525. L'incidente stradale è avvenuto alle porte della Brianza, verso le otto meno venti. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pioltello, intervenuti sul posto insieme ai mezzi di soccorso del 118 con due automediche e quattro ambulanze.

Per prestare soccorso sabato sera sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano. Risultano cinque le persone coinvolte nel sinistro: secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza, sono stati soccorsi cinque uomini tra i 27 e i 57 anni. Due di loro sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo al San Raffaele e a Vimercate mentre gli altri tre in codice verde tra Milano, Cernusco sul Naviglio e Melzo.