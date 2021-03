Da aprile sulla bici si potrà punzonare il proprio codice fiscale

ll servizio è gratuito e viene offerto a Monza presso la Bicistazione di via Arosio. L'obiettivo è contrastare i furti di biciclette che continuano ad aumentare

Adesso il proprietario potrà “marchiare” sulla sua bicicletta il suo codice fiscale. Una bella novità per i ciclisti monzesi. A partire dal mese di aprile presso la Bicistazione di via Arosio verrà attivato il sistema di punzonatura che permette di apporre sul telaio, in maniera indelebile, il codice fiscale del proprietario del mezzo.

Il servizio, gestito dalla partecipata del Comune Monza Mobilità, è completamente gratuito. Si potrà prenotare la punzonatura via email e poi, fissato l’appuntamento, presentarsi direttamente in Bicistazione.

“Questo nuovo servizio – spiega l’assessore alla Sicurezza Federico Arena - consentirà di ampliare enormemente il numero delle persone che potranno far punzonare la propria bicicletta. La Polizia locale effettua controlli periodici sul territorio che permettono di recuperare biciclette di incerta provenienza e che hanno consentito anche di arrestare dei ladri”.

Proprio delle ultime ore la restituzione di una bicicletta al legittimo proprietario. Non una bici qualsiasi quella che gli agenti della polizia locale di Monza hanno riconsegnato: vittima del furto un uomo con serie difficoltà motorie che si muove in autonomia sulla sua bicicletta a tre ruote. Il mezzo era stato rubato all’inizio di marzo e ritrovato in un parchetto della città. Postato sulla pagina Facebook @Bicicletteritrovatemonza l’uomo si è recato subito al comando dei vigili.

Punzonatura e un buon lucchetto sono due ottimi deterrenti contro i ladri di biciclette.