Nasconde la droga nella scatola delle caramelle e in quella delle sigarette: fermato pusher

Aveva nascosto le dosi di droga pronte alla vendita in un pacchetto di sigarette e in una scatola di caramelle. Ma gli agenti della squadra volante lo hanno fermato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza direttissima.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Monza, in corso Milano. Gli agenti della squadra volante della questura durante le attività di controllo del territorio notavano due giovani. Uno consegnava all'altro qualcosa, e quest'ultimo a sua volta riceveva del denaro. Ipotizzando che si trattasse di cessione di sostanza stupefacente, gli equipaggi si dividevano: uno alla ricerca dell'acquirente, e l'altro del presunto spacciatore.

Gli agenti hanno fermato un 29enne di origine ivoriana che aveva tentato inutilmente di scappare. Lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish (per un totale di 14,74 grammi) nascoste in un pacchetto di sigarette e in una scatola di caramelle. Il giovane aveva quasi 59 euro in contanti che gli investigatori presumono possano derivare dall'attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato con l'accusa di flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato trasferito in questura per il fotosegnalamento e l'identificazione. Poi su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza direttissima.