Quadro rientra in Italia da New York e viene sequestrato dai carabinieri: era stato esportato illecitamente

E’ tornato in Italia a inizio ottobre su un volo atterrato all’aeroporto di Orio al Serio, proveniente da New York. Il dipinto a olio su tela delle dimensioni di 145x195 cm raffigurante la “Morte di San Giuseppe”, attribuito alla bottega di Luca Giordano (1634-1705) o verosimilmente all’artista stesso, è stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza e dalla Sezione Operativa Territoriale doganale di Orio al Serio (BG) negli spazi doganali dell’aeroporto internazionale bergamasco “Caravaggio”.

Al momento dell’arrivo nello scalo bergamasco, l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane di Bergamo, in virtù della riconosciuta competenza nel settore dei beni culturali e nell’ambito della consueta collaborazione, interessava lo speciale Nucleo monzese competente sul territorio lombardo.

Le prime indagini svolte dai militari brianzoli hanno consentito di appurare che il bene era stato illecitamente esportato in epoca imprecisata dal proprietario, un quarantanovenne romano, senza la prescritta autorizzazione dell’Ufficio Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. L’uomo è ora indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per il delitto di Uscita o esportazione illecita, previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.