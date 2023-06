Il mondo Lego sbarca a Monza. Il 16 giugno a Monza è prevista l’inaugurazione del 26° LEGO Certified Store. Con 140 mq di superficie, il punto vendita è situato in Via Carlo Alberto 10, in pieno centro, ed è pronto a diventare la meta di riferimento per tutti gli appassionati dei mattoncini più famosi al mondo. Quello a Monza sarà il nono LEGO Certified Store dopo Milano Gae Aulenti a adottare il nuovo retail concept, capace di coniugare l’esperienza fisica a quella digitale.

“Siamo felici di aprire il primo LEGO Store nel cuore di Monza, raggiungendo così una presenza sul territorio italiano di 26 negozi. – ha dichiarato Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe - Questa nuova apertura ci permetterà di essere ancora più vicini alle famiglie, a tutti i fan LEGO di Monza e della Brianza. Da sempre, esploriamo nuovi modi per elevare l’esperienza instore e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi".

“Sono orgoglioso che lo Store di Monza, città in cui vivo, sia il primo della Brianza e ospiti da oggi il ventiseiesimo LEGO Store italiano realizzato in partnership con Percassi nel cuore del centro storico - ha commentato Matteo Morandi, Amministratore Delegato di Percassi Retail - Il nuovo negozio si trova infatti a pochi passi dall’Arengario, palazzo di età medievale a mattoni a vista, anticamente sede del comune, e nelle vicinanze del Duomo, custode della Corona Ferrea, usata per la consacrazione di alcuni Re d’Italia. A poca distanza anche la magnifica Villa Reale progettata dal Piermarini, residenza estiva prima degli austriaci e poi dei Savoia, con i suoi meravigliosi giardini e il parco più grande d’Europa. Un vero e proprio set da ricreare con i mattoncini”.

Le sorprese

Pronto ad accogliere i nuovi visitatori all’entrata del negozio, il modello 3D di uno dei nuovissimi personaggi della linea LEGO Ninjago: Arin. La costruzione è composta da 24.000 mattoncini e pesa più di 130 kg. Dal 16 al 18 giugno, il Gruppo LEGO e Universal Products & Experiences hanno in serbo una sorpresa per celebrare il 30° anniversario dell’uscita nelle sale del film cult Jurassic Park. I fan e le fan dei dinosauri potranno ammirare gratuitamente il modello 3D in mattoncini di un T-Rex gigante (312cm x 120cm x 190cm) che verrà posizionato all’ingresso della Villa Reale di Monza. Il modello è stato realizzato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano, e altri 3 costruttori professionisti, con i suoi 90.000 elementi LEGO, un peso complessivo di 270kg e 340 ore di lavoro tra progettazione e assemblaggio.

Sarà anche possibile, grazie a un QR code dedicato, accedere ad una app di realtà aumentata per trovarsi faccia a faccia con il predatore più temibile di sempre.