Una biciclettata per non dimenticare le vittime della strada

Familiari e amici non li hanno mai dimenticati. Profondo e inconsolabile il dolore per la morte di quei due ragazzi e di quella maestra in pensione che, a in sella alle loro biciclette, percorrevano le strade di Monza. E proprio lungo quelle strade verrà ricordato quel tragico destino nella speranza che il sacrificio di Matteo, Daniela e Simone non sia stato vano.

Una pedalata per non dimenticare

Domenica 24 ottobre gli amici dei tre ciclisti monzesi organizzeranno una pedalata in memoria delle vittime della strada. Il ritrovo alle 9.30 in piazza Trento e Trieste, poi una biciclettata di 9 km che si concluderà alle 12 nei giardinetti del Nei per un pic nic in compagnia e la piantumazione di alcuni bulbi. Una pedalata per oltre la metà lungo piste ciclabili.

Un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del rispetto del codice della strada, ma anche per non dimeticare chi in sella alla sua bicicletta su quelle strade ha perso la vita.

Matteo tornava dagli scout

Come Matteo Trenti, il 16enne monzese che nell'aprile del 2015, mentre ritornava a casa in bicicletta al termine di una riunione dagli scout, è stato investito mortalmente in via Azzone Viscconti. Proprio lunga la strada che costeggia la ferrovia i suoi amici hanno posizionato una "ghost bike" quelle biciclette bianche "fantasma" perchè su quel mezzo il giovane Matteo non potrà più salire.

Simone andava a un colloquio di lavoro

Stesso tragico destino per Simone della Vella, il ciclista 19enne di Brugherio che nel 2012, mentre stava attraversando la rotonda di Sant'Albino per andare a un colloquio di lavoro, è stato investito da un tir. Per lui, purtroppo, non c'è stato più nulla da fare. Dopo la morte di Simone il quartiere si è mobilitato: è stato costruito una passerella ciclopedonale per garantire un attraversamento in totale sicurezza ai pedoni e ai ciclisti. Quella passerella è stata intitolata a Simone Della Vella.

Daniela morta dopo una vita dedicata alla scuola

Un'altra vita spezzata è quella di Daniela Villa, una maestra che nel gennaio 2007 è stata investita da un camion mentre percorreva in bicicletta la via Montesanto a San Rocco. La donna, che per anni aveva insegnato nel quartiere, era andata in pensione.