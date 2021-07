Stop al traffico: viale Cavriga chiude (ma non per sempre) alle auto

Dal 30 luglio al 31 agosto non sarà più possibile attraversare il Parco in auto. Dalle 19.30 di venerdì 30 luglio alle 7 di martedì 31 agosto, come ogni anno viale Cavriga chiuderà al traffico veicolare.

Vietato il transito a tutti i veicoli nel tratto compreso tra viale dei Tigli fino a venti metri prima dell’uscita della Porta di Villasanta.

Naturalmente il divieto non vale per mezzi di pronto intervento e soccorso, per i mezzi dei concessionari e relativo personale di attività poste all’interno del confine del parco, per i mezzi dei residenti all’interno del confine del Parco, per mezzi adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (munite del contrassegno), per i mezzi in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta (limitatamente ai rispettivi varchi).

Tutti i veicoli circolanti lungo viale Brianza in ambo le direzioni di marcia, giunti in prossimità dell’intersezione con viale Cavriga, hanno l’obbligo di direzione diritto, ad esclusione di quelli con destinazione parcheggio Porta Monza;