Milano-Meda: chiusura notturna per lavori e i cantieri ancora in corso

Proseguono i lavori lungo la Milano-Meda per la messa in sicurezza e il risanamento del ponte a scavalco a Cesano Maderno lungo le vie san Carlo Borromeo e beato Angelico. I lavori coinvolgono la viabilità superiore della Milano-Meda, e le viabilità comunali inferiori san Carlo Borromeo e beato Angelico nel Comune di Cesano Maderno.

Si sono concluse le attività in programma per la risagomatura con asfaltatura delle due banchine laterali di sinistra e destra, la posa di canalette a bordo strada per una migliore regimazione delle acque piovane e la posa di segnalamiti a margine corsia per inibire la sosta selvaggia di mezzi pesanti.

Nella notte tra mercoledì 26 maggio e giovedì 27 maggio sarà rimosso il cantiere e ripristinato il limite di velocità a 90 km/h. Dalle 21 alle 6 attenzione alla chiusura della carreggiata direzione Milano e alle deviazioni previste: in direzione Milano SP ex SS n. 35 tra Seveso e Cesano, con uscita obbligatoria n. 11 “Seveso/Seregno” e successivo rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo di Cesano (percorrendo itinerario alternativo lungo viabilità comunali), per rimozione cantiere superiore ultimato lungo la banchina sinistra (carreggiata direzione Milano).

Servono ancora, come previsto, alcune settimane per concludere le attività di ripristino della parte del manufatto che gravita sulla viabilità locale. Sono in corso le operazioni di asportazione di materiale friabile con idro-lavaggio ad alta pressione, il trattamento armature, la ricostruzione intonaci con malte rinforzate e applicazione di pellicole impermeabilizzanti.

Il cantiere si articolerà su entrambe le vie comunali soggiacenti al ponte secondo questo programma: fino alla prima settimana di giugno divieto al traffico tratto comunale di via beato Angelico sotto al ponte, con deviazione del traffico residenziale sulle vie san Carlo e sant’Agostino, per consentire l’ultimazione delle lavorazioni di rinforzo fondazioni e ripristino superfici; dalla seconda settimana di giugno riapertura al traffico di via beato Angelico e chiusura tratto comunale di via san Carlo sotto al ponte per i successivi venti giorni.

Le deviazioni del traffico autoveicolare e pedonale che saranno approntate e che sono tuttora in corso di definizione con la Polizia Locale di Cesano, saranno rese note con successivo comunicato.