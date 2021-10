Meglio non rischiare: la protezione civile scende in piazza

La protezione civile scende in piazza per informare e sensibilizzare la popolazione. Domenica 24 ottobre torna a Monza, in piazza Roma, l'evento "Io non rischio", la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile.

Dalle 9 alle 13 i volontari del gruppo comunale saranno presenti con un gazebo informativo. Sarà presente anche la delegazione monzese dell'Ente Nazionale Sordi che metterà a disposizione un interprete in lingua italiana dei segni.

Non solo teoria ma anche pratica: alle 10 dal ponte delle Grazie Vecchie partirà una geo-camminata riservata ai volontari della Delegazione di Monza del FAI, che seguirà il percorso del Lambro fino all'Oasi di piazza Castello con tappe al ponte di via Aliprandi, al ponte di via Villa, al ponte di San Gerardino, al ponte dei Leoni, al ponte di via Colombo, alla passerella pedonale Spalto Maddalena/Spalto Piodo e, infine, all'oasi di piazza Castello dove il Lambro confluisce con il Lambretto

"Il nostro territorio è fortemente esposto ai rischi naturali, come hanno dimostrato le numerose calamità naturali che si sono abbattute sulle province lombarde negli ultimi anni, con un’intensità a cui non eravamo abituati - dichiara Federico Arena, assessore alla protezione civile -. L’attenzione alle politiche di contenimento del rischio è quindi una delle priorità della nostra Amministrazione e la diffusione della cultura di protezione civile e prevenzione si conferma uno dei mezzi più efficaci a disposizione. Infatti siamo convinti che il sistema più adeguato per difendersi da un rischio sia conoscerlo, oltre a lavorare costantemente sugli interventi di prevenzione nei punti più critici".