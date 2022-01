Nuova raccolta differenziata a Monza: ecco quando inizia

Giusto il tempo di terminare con la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, e poi a Monza inizierà la nuova modalità di raccolta dei rifiuti che, progressivamente, porterà a una tariffazione puntuale.

Dopo le lamentele degli utenti sulla distribuzione dei nuovi kit e in particolare del sacco rosso per la raccolta dell'indifferenziata con il lancio dell'hastag #Monzapiùsporca arrivano le precisanzioni del Comune.

Il nuovo servizio verrà attivato solo quando tutti i kit verranno distribuiti a tutti i cittadini, una distribuzione che dovrebbe essere ultimata nei prossimi giorni. "Dal mese di dicembre gli operatori dell’impresa Sangalli stanno distribuendo i nuovi kit porta a porta - precisano dal Comune -. Le operazioni sono attualmente ancora in corso per riuscire a raggiungere i numerosi nuclei familiari che al momento della prima consegna non erano in casa".

Gli incaricati dell’impresa Sangalli stanno consegnando ai residenti di piccole unità immobiliari (fino a 5 utenze) una biopattumiera, mastelli per umido, vetro, carta e cartone e i sacchi per plastica, lattine e secco residuo. Ai residenti in condominio viene consegnata la stessa dotazione ad eccezione dei mastelli, che sono sostituiti dai bidoni carrellati. Alle utenze non domestiche vengono consegnati i sacchi per il secco residuo e i bidono carrellati per umido, vetro, carta e cartone.

La vera novità, che ha fatto scatenare le polemiche sul web, è il nuovo sacco rosso microchippato per la raccolta del secco. Un sacco criticato per l'ampia capienza e per i problemi di gestione igienica nella conservazione in casa di alcuni prodotti che finirebbero in quel saccone (assorbenti, lettiere, traversine per la raccolta delle deiezioni dei cani). "La scelta di dotare di chip il secco e raccoglierlo una volta a settimana, infatti, da una parte induce l’utente a prestare particolare attenzione a ciò che conferisce - precisano dal Comune -. Dall’altra, conseguentemente, lo invita a fruire di tutti i nuovi servizi introdotti negli ultimi mesi correlati alla differenziazione delle diverse frazioni. In quest’ottica l’anno 2022 sarà un anno importante per raccogliere dati utili sulle abitudini dì conferimento delle utenze monzesi, in particolare sulla frazione secca, al fine di garantire in prospettiva un servizio sempre più efficiente".

Nel secco non rientrano più i tessili sanitari, pannolini e pannoloni, per i quali già nel 2021 è stato attivato un servizio ad hoc domiciliare su richiesta. In questo caso la raccolta è del tipo porta a porta su iscrizione: basta iscriversi all'elenco delle utenze abilitate, chiamando il numero verde 800.77.49.99 oppure online su www.monzapulita.it compilando il form. Una volta iscritti al servizio i rifiuti possono essere esposti, con gli orari dei rifiuti secchi residui, tutti i giorni lavorativi.

“Siamo consapevoli che ogni servizio pubblico che venga modificato può creare inizialmente qualche perplessità o criticità - spiega l’assessore all’Ambiente Martina Sassoli -. Per questo negli ultimi giorni stiamo leggendo con particolare attenzione i commenti da parte dei cittadini sul nuovo servizio che partirà a Monza nelle prossime settimane. Stiamo approfondendo ogni osservazione ricevuta alla ricerca di soluzioni percorribili, scorporando però quelle che sono mere polemiche che non hanno alcun obiettivo dì suggerire miglioramenti”.