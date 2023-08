Come sarà l'autodromo del futuro: quando iniziano i lavori per non perdere la Formula Uno

Scadenza 2025. E il futuro del Gran Premio di Monza ancora da decidere con un contratto da rinnovare. Mentre c'è attesa per la firma del contratto con Liberty Media per legare il circus della Formula Uno al Tempio della Velocità anche post 2025, prosegue l'iter per iniziare i lavori di messa in sicurezza del circuito. A fare il punto sui lavori in programma e sul futuro martedì mattina, durante la conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 94 del Gran Premio d'Italia in programma da venerdì 1 a domenica 3 settembre, è stato il presidente di Aci, Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani. "Dobbiamo essere in grado di garantire il rinnovo del contratto che scade nel 2025 a condizioni di sostenibilità" ha detto Sticchi. "Il circuito deve essere sicuro, deve avere una storia e una capacità di offerta e dorme di accoglienza al passo coi tempi".

"Siamo in fase di avanzamento per l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza dei sottopassi e la ripavimentazione della pista e entro il 2024 tutto questo sarà ultimato". La commissione esaminatrice infatti sta valutando le proposte giunte da 14 imprese e a breve - precisa Sticchi Damiani - partiranno le lettere di invito e entro la metà di ottobre potrebbero esserci le offerte e a fine mese l'aggiudicazione dell'appalto. Con inizio lavori già a novembre, il mese dove a Monza è in programma l'appuntamento con il rally. "L'obiettivo è finire i lavori entro aprile e avere il calendiario così come lo abbiamo immaginato per il 2024".

Le opere di riqualificazione per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’Autodromo Nazionale di Monza sono oggetto della gara del valore di oltre 21 milioni di euro pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per l’Automobile Club d’Italia con investimenti sia regionali che statali. Ma non basta. "Stiamo lavorando per avere l'approvazione per altri progetti" ha annunciato Sticchi Damiani. E tra questi la copertura dei box, tribune nuove con skybox e il recupero della pista dell'alta velocità.

"La Formula Uno non può fare a meno di Monza"

"Monza ha bisogno della Formula 1, ma anche la Formula 1 ha bisogno e non può fare a meno di Monza. Perché questa è la vetrina più bella e appassionante e anche quest’anno è pronta a regalare un weekend ricco di emozioni. Che, ci auguriamo, da inguaribili ottimisti e mettendo in campo tutte le scaramanzie del caso, possa assumere anche tinte rosse. Rosso Ferrari” ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del ‘Formula 1 Pirelli Gran Premio d’ Italia’ martedì mattina all’autodromo di Monza.

“L’autodromo di Monza - ha aggiunto il sottosegretario allo Sport e Giovani, Lara Magoni - ha fatto e continuerà a fare la storia della Formula 1 e dello sport mondiale con Regione Lombardia sempre in prima fila per sostenere i grandi eventi sportivi. E questo è certamente uno dei più prestigiosi ed iconici del panorama internazionale. Un’eccezionale occasione di visibilità per la Lombardia, per Monza e per tutto il Paese. Lo sport ancora una volta si conferma strumento strategico per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio”.