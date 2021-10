La comunità Lgbt in piazza: "No allo stop del Ddl Zan, nessuno ci affossa"

La comunità Lgbt di Monza e Brianza protesta contro lo stop al Ddl Zan. "Nessuno ci affossa": questo il motto con il quale i componenti dell'associazione Boa (Brianza Oltre l'Arcobaleno) scenderanno in piazza a manifestare.

L'appuntamento è per sabato 30 ottobre alle 18.30 quando il gruppo si darà appuntamento a Monza, in piazza Roma, per dimostrare il proprio dissenso contro lo stop al Ddl Zan.

"Scendiamo in piazza insieme a tutte quelle persone che si sentono indignate per l'affossamento della legge Zan - dichiara Oscar Alfonso Innaurato, vicepresidente di Boa -. Un affossamento avvenuto tra gli applausi e le risate dei parlamentari che hanno manifestato la loro soddisfazione per la bocciatura di una legge che ci avrebbe fatto diventare un Paese più civile".

Innaurato invita i monzesi e i brianzoli (non solo quelli della comunità Lgbt) alla mobilitazione, e a partecipare alla manifestazione in piazza.

"Brianza Oltre l'Arcobaleno si schiera accanto a tutte le persone oneste che credono nell'uguaglianza dei diritti, nell'inclusione, e nell'amore per gli altri", aggiunge il vicepresidente di Boa.