Si torna in piscina e in palestra: nuotate ed esercizi vanno (però) prenotati

Da giovedì 10 giugno riapre la piscina di Brugherio all’interno del Centro sportivo Forus di via Aldo Moro, ma gli accessi saranno esclusivamente su prenotazione.

A comunicarlo, con una nota stampa, la stessa società Forus, azienda spagnola leader in Europa nella gestione di impianti sportivi che, tramite la sua controllata italiana Prime Srl, opererà su tutto il territorio nazionale.

La piscina di Brugherio è stata riqualificata nel 2015: comprende due vasche coperte e una piscina esterna e una zona dedicata al fitness e alla cura del corpo con una sala spa e area fitness con idromassaggio e percorso termale (che riaprirà al pubblico a partire da settembre). All'interno è inoltre presente anche una sala pesi.

Accesso previa misurazione della temperatura corporea e compilazione dell'autocertificazione. Per le attività di nuoto libero sarà necessario prenotare il proprio ingresso direttamente in segreteria, mentre per la palestra sarà possibile riservare il proprio posto tramite un’apposita App.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria telefonando allo 039.8943160