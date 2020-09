Cambio di gestore anche per la piscina del Nei: riapertura prevista per la prossima settimana

Cambio di gestore anche per la piscina Nei a Monza. Il comune infatti ha reso noto che seguito degli avvicendamenti avvenuti nelle scorse settimane il Centro Sportivo di via Enrico da Monza sarà gestito da IN SPORT, Società Sportiva Dilettantistica lombarda riconosciuta dal CONI che conta più di 20 centri in 3 regioni tra Lombardia, Piemonte e Veneto.

All’interno del Centro si sta concludendo in questi giorni l’attivazione di tutti protocolli di sicurezza anti Covid-19 per garantire la sicurezza del personale e degli utenti: così il 21 settembre riprenderà il nuoto libero e il 28 settembre i corsi in piscina e l’utilizzo delle sale fitness. Il centro natatorio Pia Grande è stato da poco consegnato al nuovo gestore GIS Milano che ha concordato con il Comune la ripresa dell’attività regolare nella settimana del 21 settembre.

Per quanto attiene all’attività sportiva di base il Comune sta concordando con i dirigenti scolastici le migliori modalità di utilizzo delle palestre per un avvio dei corsi e degli allenamenti in sicurezza entro l’ultima settimana di settembre. In questi giorni, infatti, le società sportive stanno terminando la stesura dei protocolli di sicurezza necessari all’avvio delle attività.