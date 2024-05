Quando riapre la posta a Brugherio dopo l'esplosione

L’ufficio postale di Brugherio dopo l’esplosione dello scorso 1 maggio, resta ancora chiuso. E non riaprirà prima di settembre. E per andare incontro alle esigenze dei cittadini, Poste Italiane in attesa della fine dei lavori di ripristino della struttura, ha riorganizzato i servizi, invitando i clienti a rivolgersi alla filiale di San Damiano. “Da lunedì 13 maggio sarà possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio nella frazione di San Damiano in via della Vittoria, 43 che per tutta la durata dei lavori estenderà l’orario di apertura fino alle 19.05” si legge in una nota dell’azienda.

L’ufficio postale, dotato anche di uno sportello Atm Postamat disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, sarà quindi aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35. L’ufficio di San Damiano sarà potenziato per garantire le operazioni di ritiro della corrispondenza in giacenza, per il pagamento delle pensioni e per alcune operazioni Bancoposta legate ai conti (Versamento di assegni bancari/circolari su libretti di risparmio cartacei, incasso bonifici domiciliati, richieste di sostituzioni carte Postamat e carte Libretto ecc) e tutte le altre operazioni postali, finanziarie, di telefonia, assicurazione, energia ecc. “La sede di Carugate che rimane comunque a disposizione della clientela per tutte le operazioni eseguibilità in circolarità”.

La riapertura

“Poste Italiane informa infine che, anche grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e al costante dialogo con il territorio, a breve inizieranno i lavori di messa in sicurezza dello stabile e di ripristino dell’Ufficio Postale di Brugherio che consentiranno di restituire la sede alla comunità entro il mese di settembre”.