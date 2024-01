L'enorme buca in strada e il caos traffico: fino a quando sarà chiuso viale Campania

La grande voragine in mezzo alla strada e il cantiere, con inevitabili disagi per i residenti e gli automobilisti. L'anno nuovo per i monzesi è iniziato alle prese con i lavori per gli interventi di ripristino lungo viale Campania dove lo scorso 31 dicembre per un cedimento stradale si è aperta una grande buca sull'asfalto. Ma fino a quando il tratto sarà inagibile e saranno in vigore le modifiche alla viabilità?

A fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento del cantiere, nella giornata di lunedì 8 gennaio, è stata l'assessore alla Viabilità Giada Turato. "I lavori procedono spediti per potere riattivare il prima possibile, tempi tecnici permettendo, almeno un senso di marcia. Abbiamo verificato i flussi di traffico sulle vie alternative del quartiere, in particolare via Guerrazzi. Domani si terrà un nuovo incontro con la Polizia Locale e Brianzacque per valutare un miglioramento della viabilità e/o segnaletica di cantiere. Nel frattempo invitiamo i veicoli che giungono da Viale Lombardia in direzione Lecco a non imboccare Viale Campania, ma a proseguire su Viale Lombardia per raggiungere il centro Monza percorrendo Viale Romagna o Viale Cesare Battisti" ha spiegato l'assessore monzese.

Caos traffico nel quartiere

Sono state infatti pesanti le consguenze del cedimento soprattutto per la viabilità del quartiere. Nelle vie limitrofe, infatti, si sono creati i incolonnamenti già nei primi giorni dell'anno quando il traffico era comunque ridotto per la chiusura delle scuole e di molti uffici. Per correre ai ripari ed evitare la paralisi con la riapertura delle attività, i tecnici comunali hanno provveduto a modificare i tempi semaforici, raddoppiando il tempo del verde all'uscita da via Guerrazzi.

Inoltre da lunedì 8 gennaio, gli agenti della polizia locale sono presenti in strada a presidiare l'incrocio nelle ore di punta qualora dovessero comunque crearsi ingorghi. Cambiamenti e deviazioni anche per le linee dei bus: la linea Z202, in entrambe le direzioni, devia e salta le fermate tra via Meda e via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23, via Lucania 6 e via Guerrazzi 43. La linea Z212, verso via Risorgimento, devia e salta le fermate da via Risorgimento a via Aquileia/via Borgazzi. I bus passano e fermano in via Silva 23 e via Lucania 6.

Le previsioni di riapertura

Una data certa in merito alla riapertura della circolazione nel tratto al momento non c'è. L'ordinanza comunale relativa ai divieti in vigore per consentire i lavori urgenti di BrianzAcque riporta il termine alle ore 18 del 1 marzo 2024 quando in viale Campania, nel tratto compreso tra le intersezioni via Teano/Tronto/Verbano e via Philips, non saranno più vietate la circolazione e la sosta su ambo i lati. Aggiornamenti sulle modifiche alla viabilità verranno forniti di volta in volta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.