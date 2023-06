Quando saranno i funerali di Silvio Berlusconi

I funerali di Silvio Berlusconi sono in programma per mercoledì 14 giugno, a Milano, in Duomo. Saranno funerali di Stato, come confermato. L'ex presidente del consiglio si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì 9 giugno. Aveva 86 anni.

L'ex premier era tornato nella struttura sanitaria per essere sottoposto ad "accertamenti programmati" relativi alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da parecchio tempo. Berlusconi è morto intorno alle 9.30; poco prima i figli e il fratello Paolo erano accorsi in ospedale, dove già si trovava la sua compagna, Marta Fascina.

Nel primo pomeriggio di martedì la salmaè stata trasferita ad Arcore, nella villa San Martino, per un primo omaggio di parenti, congiunti, autorità e amici. L'arrivo del feretro è stato accolto da cittadini, sostenitori e simpatizzanti che si sono radunati fuori dai cancelli della residenza brianzola dove sono stati deposti anche fiori, bandiere e messaggi di cordoglio.

Martedì 13 giugno dovrebbe essere allestita una camera ardente nello studio 20 di Mediaset (a Cologno Monzese).

Lutto cittadino ad Arcore

"È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta oggi 12 giugno 2023. Una grave perdita per l'Italia. Silvio Berlusconi ha lasciato un'impronta indelebile nella politica e nella società italiana. Berlusconi ha contribuito alla realizzazione di opere per la cittadinanza di Arcore. In questo momento di lutto, ci uniamo alla famiglia e ai suoi amici nel piangere la sua scomparsa" si legge in una nota diffusa dal comune di Arcore.