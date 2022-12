Lo sgombero del Foa Boccaccio potrebbe essere vicino

Lo sgombero del centro sociale Foa Boccaccio potrebbe essere vicino. Ad annunciarlo sono gli stessi militanti del centro sociale di via Timavo con un post sui social.

"Al termine dell’udienza di ieri mattina - si legge sulla pagina Facebook del Foa - il giudice ha rinviato a data da destinarsi il pronunciamento sull’eventuale sequestro dell’area di via Timavo 12, richiesta dalla proprietà". Ma si tratterebbe di tempi non lunghi.

"Si tratta di tempi non lunghi - prosegue il post -. Di conseguenza riteniamo urgente attivarci per difenderci da questo ennesimo attacco da parte di speculatori e istituzioni: dalla lettura delle carte del pm si evince chiaramente come questa vicenda si leghi allo squallido scenario urbanistico cittadino e al soffocante clima repressivo che viviamo in città. L’accoppiata Pilotto-Moccia sta portando avanti le stesse politiche ultra securitarie della giunta Allevi: non possiamo più accettare di vedere la Foa Boccaccio circondata dalla polizia a ogni iniziativa, né che gli sbirri intimidiscano le persone che vogliono frequentare lo spazio".

I militanti non si arredono e si organizzano in vista dello sgombero. Martedì 13 dicembre alle 21 al centro sociale di via Timavo è stata convocata un’assemblea pubblica contro sequestro e sgombero.