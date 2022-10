Quando si accendono i riscaldamenti nelle scuole di Monza

Caloriferi accesi nelle scuole di Monza a partire da martedì 2 novembre. Il sindaco del capoluogo brianzolo, Paolo Pilotto, nella giornata di giovedì ha siglato oggi due ordinanze relative al riscaldamento degli edifici. Per le abitazioni private, gli uffici e le attività commerciali gli impianto di riscaldamento potranno essere accesi da sabato 29 ottobre. Una data che posticipa quella originariamente prevista anche in considerazione delle temperature più alte rispetto alla media stagionale registrate in questi giorni. “L’obiettivo primario è ridurre i consumi energetici – spiega il sindaco Pilotto – con ogni azione possibile. Un’operazione di questo tipo, facilitata anche dal meteo favorevole, ci consente anche di diminuire le emissioni in atmosfera che già nei giorni scorsi raggiungevano livelli limite”.

Per gli edifici pubblici, comprese le scuole del territorio l’accensione degli impianti è prorogata al 2 novembre, sempre con una temperatura massima di 19 gradi. Il provvedimento non si applica agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura per minori o anziani e alle strutture protette. Sono esenti, inoltre, le scuole materne e gli asili nido, le piscine e le saune. Qualora, nelle prossime settimane, le temperature dovessero calare improvvisamente sarà possibile con un nuovo provvedimento anticipare di qualche giorno l’accensione.

Il primo cittadino monzese ha firmato anche un’altra ordinanza, valida fino al 31 marzo 2023 e finalizzata principalmente a contenere l’inquinamento atmosferico, che impone di mantenere chiuse tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali ove siano in funzione impianti di riscaldamento. Lo stesso provvedimento prevede che dopo 4 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero di PM10 pari a 50 mg/m3, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia, entrino in vigore le misure di primo livello, mentre dopo 10 giorni di superamento quelli di secondo livello.