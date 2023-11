Stanziati 5 milioni per la fermata dei treni Monza Parco: quando sarà pronta

In arrivo 5 milioni di euro per la realizzazione della fermata ferroviaria di Monza Est. Ad annunciare lo stanziamento delle risorse fondamentali per la costruzione dell’opera è stato Michele Rabino, responsabile di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per l'area nordovest di Milano, durante il festival della sostenibilità in Villa Reale.

Al Monza Fast Future Rabino ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione della stazione Monza Est-Parco. Secondo le intenzioni di Rfi lo scalo dovrebbe diventare operativo entro il 2027. Al momento laddove dovrebbe sorgere la fermata dei treni è stato inaugurato solo il sottopasso ciclopedonale, attivo da quasi un anno. Venticinque metri di lunghezza di galleria sotto la ferrovia per collegare le due parti di Monza divise dai binari tra via de Marchi e via Einstein.

I lavori erano iniziati nel 2020 per dare vita a un collegamento ciclabile e pedonale tra le vie DeMarchi/Confalonieri e le vie Molino San Michele/Einstein, per connettere due parti molto popolose della città tra via Libertà e via Lecco e garantire un passaggio agevole che evita a pedoni e biciclette di fare un lungo giro intorno al perimetro dei quartieri. Un progetto molto atteso anche quello della fermata ferroviaria che con il passaggio del Besanino permetterà un arrivo rapido a Milano, senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza. Le basi del progetto erano state redatte dalla giunta Scanagatti che nel 2014 aveva firmato il primo accordo con le parti in causa (Regione ed Rfi), aveva realizzato il progetto e stanziato i fondi comunali che poi ha lasciato in eredità alla giunta Allevi. A chiedere aggiornamenti sullo stato dei lavori e del progetto lo scorso ottobre, in consiglio regionale, era stato il consigliere brianzolo del Partito Democratico Gigi Ponti.

A rispondere all’interrogazione era stata l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Claudia Maria Terzi. Ponti aveva chiesto alla giunta regionale se intendeva rifinanziare il progetto ad oggi bloccato a causa dell’aumento dei costi, lievitati da un milione e mezzo a 6 milioni e mezzo di euro. “Il Comune di Monza - sottolinea Ponti - in assenza di ulteriori risorse, non potrà portare a termine il progetto entro il 31 dicembre 2024, come prevedeva l’accordo stilato con la Regione. Il risultato è che i lavori resteranno a metà per un periodo imprecisato, visto che ad oggi è stato realizzato solo il sottopasso”.

“L’assessore Terzi - aveva illustrato Ponti- ha ribadito che si tratta di un ‘opera essenziale per il territorio, ma ha anche precisato che a fronte delle risorse già stanziate ad oggi l’assessorato non dispone di altri fondi per finanziare l’opera. In sintesi l’assessore imputa a Rfi la responsabilità di reperire i 5 milioni di euro necessari per il completamento dell’opera”. E quei 5 milioni, stando alle dichiarazioni di Rfi a Monza, sono stati trovati. E la nuova fermata, tempi del nuovo cronoprogramma alla mano, potrebbe essere pronta per il 2027.