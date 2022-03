Le famiglie monzesi pronte ad accogliere chi scappa dalla guerra

Per aiutare chi fugge dall'orrore della guerra in tantissimi stanno cercando di fare la loro parte. C'è chi dona cibo, vestiti e generi di prima necessità e chi mette a disposizione spazi: case, stanze, alloggi. Anche a Monza e in Brianza la catena della solidarietà sta legando tantissime vite. Sono oltre mille le disponibilità finora raccolte dalla sola Caritas ambrosiana nel territorio della Diocesi di Milano: oltre mille famiglie o singoli che hanno risposto presente all'appello lanciato dalla Caritas, che al momento ha già censito 60 appartamenti privati, spazi utilizzabili in 45 tra parrocchie, istituti religiosi e associazioni. Di famiglie disponibili ad aprire le porte della propria casa ce ne sono per ora 93 e 74 di queste sono a Monza e in Brianza (342 a Milano).

L'accoglienza istituzionale e sanitaria

Oltre a questi "canali" di solidarietà, privati e non, ci sono quelli istituzionali. Per esempio, Regione Lombardia, si è già attivata per dare assistenza medica ad alcuni bambini malati oncologici. Nel giro di pochi giorni sono stati già tre i viaggi realizzati dai confini ucraini verso Milano. La Regione e la Fondazione Soleterre martedì, con volo proveniente da Rzeswóv in Polonia, hanno accompagnato cinque minori e le loro famiglie. Questo a distanza di quattro giorni dai primi due voli, atterrati a Milano Linate giovedì con altri minori oncologici. A bordo dell'ultimo volo arrivato c'erano cinque bambini e ragazzi (tra i 3 e i 15 anni) accompagnati dalle rispettive mamme e da alcuni fratelli. Sono pazienti che fino a una settimana fa sono stati costretti a rifugiarsi nei sotterranei della Dacha di Soleterre a Kiev e dell'Istituto del cancro di Kiev. Il volo umanitario è stato eseguito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in collaborazione con la Protezione civile, Regione Lombardia e Fondazione Soleterre per effettuare il trasporto di familiari e bambini e contemporaneamente garantire loro l'assistenza medico sanitaria specializzata durante le ore di viaggio.

A Monza un pullman con 50 tra bimbi e mamme

A Monza invece martedì sera è arrivato un pullman con a bordo 50 tra mamme e bambini (alcuni malati oncologici) fuggiti dalla guerra. "Il primo pulmann, partito ieri dall’Ucraina, è arrivato questa sera a Monza" ha spiegato il sindaco Dario Allevi postando alcune immagini dell'accoglienza. "È impossibile pensare a questa giornata senza dedicarla a loro: donne coraggiose, in fuga con i loro figli in cerca di cure e di un po’ di sollievo, che trovano altre donne generose che aiutano, sostengono e tendono la mano. Questa è la tenacia e la forza delle Donne" ha scritto il primo cittadino. Il viaggio per scappare dalla guerra è stato organizzato grazie alla caparbietà di Agostino D'Antuoni, avvocato monzese, che grazie al sostegno delle associazioni (in primis "Ti dò una mano Onlus" che da anni porta a Monza bambini dell'Ucraina per periodi di soggiorni climatici), degli enti, delle parrocchie e di alcuni benefattori è riuscito a salvare 50 vite.

La catena di solidarietà ha coinvolto anche la Croce Rossa di Monza. "Abbiamo dato supporto all’arrivo del Pullman 0, partito da Piacenza, arrivato a Susiec, una cittadina polacca al confine con l’Ucraina, accompagnando bambini che necessitavano di cure mediche specialistiche in diversi ospedali" spiegano dal comitato della Croce Rossa di Monza. Sono stati messi a disposizione 24 volontari, 3 ambulanze, 2 pulmini, 1 doblò. "Così abbiamo risposto alla chiamata dell’avvocato monzese Agostino D’Antuoni che ha coinvolto associazioni e istituzioni del territorio: il Comune di Monza, in primis, il Comitato Maria Letizia Verga, l’associazione Lele For Ever, San Vincenzo e Croce Rossa comitato di Monza".