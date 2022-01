Bollettino covid 31 gennaio: oltre 5mila nuovi casi, 76 i morti

Sono 5.417 i nuovi positivi al covid in Lombardia, di cui 329 tra Monza e provincia con un tasso di positività che scende all'8,9%. Questi i dati diffusi come di consueto nel tardo pomeriggio dal Pirellone e che attestano l'attenuarsi di contagi e di ricoveri negli ospedali lombardi.

Sono 3.267 i posti letto occupati dai pazienti contagiati negli ospedali della regione. Sono 251 i malati gravi in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), e 3.016 quelli nei reparti ordinari (+12 rispetto a domenica). Purtroppo non si ferma la scia di morte: sono 76 i pazienti contagiati che nelle ultime ore sono morti in Lombardia, facendo salire la curva dei decessi a 37.184 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.799 di cui 784 a Milano città;

Bergamo: 484;

Brescia: 673;

Como: 402;

Cremona: 144;

Lecco: 95;

Lodi: 67;

Mantova: 177;

Monza e Brianza: 329;

Pavia: 318;

Sondrio: 43;

Varese: 699.