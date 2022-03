Quanti pazienti covid sono ancora ricoverati al San Gerardo di Monza

Sono 33 i pazienti covid ancora ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza. Di questi, 30 si trovano nel reparto di Malattie Infettive, uno in terapia intensiva e due in altri reparti. Nella settimana dal 07/03 al 13/03 hanno avuto accesso al PS 1757 pazienti, di cui 153 con sintomatologia Covid, di cui 12 ricoverati. Nella stessa settimana in ospedale hanno perso la vita 4 pazienti. L’età media dei 33 pazienti ricoverati è di 73 anni. Una settimana fa il numero dei pazienti covid presenti nella struttura sanitaria era invariato mentre il numero dei decessi registrati era il doppio rispetto a quello odierno, con 8 morti.

“Il numero dei pazienti ricoverati presso l’ASST di Monza rimane stabile nonostante si sia osservata, sia a livello locale sia nazionale, una ripresa seppur modesta della curva di contagi. Tale piccola recrudescenza non incide al momento sui ricoveri ospedalieri sia ordinari sia in Terapia Intensiva” ha spiegato il Prof. Paolo Bonfanti, Direttore unità operativa di Malattie Infettive.

Perché la curva dei contagi è tornata a risalire?

“Bisogna tenere presente che non si tratta di un fenomeno solo locale ma che sta avvenendo in tutta Europa. La ripresa è probabilmente la risultante di tre fenomeni distinti. Il primo è la maggior diffusione – vi sono dati europei su questo – della variante Omicron 2, più contagiosa rispetto alla precedente. Fortunatamente i vaccini proteggono anche verso questa nuova variante. Purtroppo, e qui veniamo al secondo fenomeno, si sta osservano un calo dell’adesione alla campagna vaccinale soprattutto nei bambini e nei candidati alle terze dosi. Terza possibile ipotesi è un allentamento dell’adesione alle misure personali di contenimento (uso della mascherina, ecc.). A fine marzo cesserà lo stato di emergenza ma il virus non scomparirà: sarà quindi importante la responsabilità di ciascuno nel continuare ad usare le misure di precauzione, soprattutto negli ambienti chiusi, per proteggere sé e le persone più fragili esposte maggiormente al Covid”.