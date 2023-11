Pedemontana e la "rivoluzione" degli spostamenti: quanto ci vorrà per attraversare la Brianza (e quanto si pagherà)

"Oggi per andare da Bovisio Masciago a Vimercate, con il traffico congestionato lungo i tratti della strade provinciali, per percorrere venti chilometri ci si impiega in media 40 minuti che possono diventare anche un'ora. In autostrada i chilometri diventano 10 e ci vuole circa un quarto d'ora considerando di viaggiare a 90km/h". A parlare è Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda, che ha illustrato a MonzaToday le varie tappe dell'iter che porterà alla realizzazione delle tratte brianzole della grande autostrada.

Una "rivoluzione" degli spostamenti che consentirebbe, scegliendo di percorrere i tratti dell'autostrada a pagamento, di risparmiare tempo e viaggiare evitando lunghi incolonnamenti. "La congestione del traffico e l'inquinamento sono causati soprattutto da veicoli fermi, i mezzi in movimento sono invece meno impattanti dal punto vista ambientale" prosegue Fusco. "Le strade provinciali oggi in Brianza sono congestionate e trovo inconcepibile che da Bovisio a Vimercate percorrendo strade provinciali - inghiottite ormai letteralmente dalle città - per meno 20 km di distanza servono almeno 40 minuti".

Lungo il tratto - che sarà a tre corsie per senso di marcia più quella di emergenza - le previsioni di traffico di Autostrada Pedemontana Lombarda, spiega Fusco, sono di 60mila veicoli in transito al giorno, una volta che l'infrastruttura sarà in pieno esercizio. E il costo del pedaggio? Sarà di circa 1,80 euro.

"Il tempo è un elemento che spesso non viene considerato" prosegue Fusco. "Per fare un esempio: quest'anno l'A59, la tangenziale di Varese, ha registrato un aumento del traffico del 20% perché una strada provinciale è stata chiusa per lavori ma quando ha poi riaperto, l'utenza è rimasta sulla tangenziale, scegliendo di pagare i pedaggi perché il pagamento della tratta ha ripagato il tempo che avrebbero invece speso in coda, nel traffico. Convenzionalmente un'ora di tempo ha un valore che si aggira sui 20-22 euro. E' un valore per tradurre in termini monetari un'esigenza". E anche in Brianza, secondo le previsioni di Autostrada Pedemontana Lombarda, l'infrastruttura consentirebbe di risparmiare tempo. E, cronoprogramma alla mano, la data di entrata in esercizio per le tratte B2 e C è il 2026. Il 2031 invece per la tradda D a Vimercate.

"Gli utenti potranno usufruire di una diminuzione dei tempi di spostamento nell’area. Ad esempio, per percorrere il tratto tra Desio e Vimercate, attualmente occorrono circa 45 minuti (nell’ora di punta del mattino), che scenderanno a circa 22 minuti. Il tempo risparmiato, tenuto conto di un Valore del Tempo (VOT) pari a 20 €/h (medio), avrebbe un valore pari a circa 6,7 €, ben superiore a quello del pedaggio che sarà pari a 2,5 euro" specificano ancora da Pedemontana.

E i brianzoli la useranno?

A conti fatti per chi si sposta lungo la tratta Bovisio-Vimercate ogni giorno la spesa sarebbe di circa 2 euro a tratta, per 4 euro totali. "Le stime che abbiamo elaborato sono state fatte su modelli socioeconomici" ha spiegato Fusco per cui il potenziamento dei mezzi pubblici e l'arrivo della metropolitana nel Vimercate non potrebbe essere una alternativa all'opera che servirebbe anche l'esigenza di trasporto merci, in uno dei territori più ricco di insediamenti produttivi e industriali.

"Non possiamo misurare la disponibilità a pagare l'autostrada sul sentiment di chi non la vuole ma si tratta di una necessità e di una esigenza che significa anche un risparmio di tempo e carburante, evitando incolonnamenti e continui stop&go".

E ancora "L'autostrada è descritta da qualcuno come un mostro incredibile ma è assolutamente inserita nell'ambiente circostante, con la maggior parte del tracciato interrato in galleria o in trincea: in Italia non esiste un'opera del genere. In passato non c'erano queste esigenze di inserimento ambientale oggi è una priorità oltre che un bisogno di sicurezza".