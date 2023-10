Parcheggi a pagamento anche in zona stazione a Monza. La rivoluzione delle strisce blu in città si estende, come gia annunciato dall’amministrazione comunale dopo la trasformazione in stalli a pagamenti di tutte le aree di sosta in centro città. A partire dal 15 ottobre anche la zona della stazione - classificata come ZPRU – Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica - diventa tutta a strisce blu.

“Saranno realizzati nei prossimi giorni, da parte dei tecnici di MonzaMobilità, gli interventi necessari a completare le modifiche al piano della sosta dei veicoli nei pressi della stazione FS di Monza” annunciano dal comune. “Gli obiettivi dell’Amministrazione, sono quelli di consentire una maggiore rotazione degli stalli disponibili, tutelare i residenti e ridurre progressivamente la congestione della circolazione. Tutto ciò garantendo ai cittadini monzesi sempre 59 minuti di sosta gratuita, come se fosse una zona a disco orario” specificano dal municipio.

Quanto costa parcheggiare in piazza Castello

Già dalle scorse settimane l’ingresso nel parcheggio di Piazza Castello, che dispone di 120 stalli, è disciplinato da una sbarra: il nuovo sistema di accesso/uscita è controllato da remoto, provvisto di videosorveglianza e di casse automatiche. Il costo della sosta nei giorni feriali è sceso da 1,20 euro all’ora a 1 euro all’ora dalle 8.00 alle 20.00. Nei giorni festivi la tariffa è di 1,50 euro ora dalle 8.00 alle 20.00.

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 24.00 la tariffa si dimezza a 0,50 centesimi all’ora: “In questo modo – commenta il Vicesindaco Egidio Longoni – offriamo la possibilità di trascorrere la serata in città spendendo al massimo due euro per la sosta per quattro ore”. Per chi parcheggia abitualmente in Piazza Castello è possibile acquistare un abbonamento mensile a 50 euro per i residenti e a 60 euro per i non residenti, valido dalle 8.00 alle 21.00 da lunedì a sabato. Resta confermata, inoltre, la possibilità di acquistare un abbonamento settimanale o bisettimanale rispettivamente al costo di 15 e 30 euro. Tutte le info sono online su https://monzamobilita.it/parcheggi/abbonamenti/

I parcheggi liberi che diventano a pagamento

Dal 15 ottobre i 115 stalli presenti in via Guarenti e in via Castelfidardo diventeranno blu: la tariffa applicata sarà di 1 euro all’ora dalle 8.00 alle 24.00, sette giorni su sette. 59 minuti gratis per i residenti Tutti i residenti nella città di Monza hanno sempre la possibilità di usufruire di 59 minuti di sosta gratuita (fatta eccezione per il parcheggio in struttura di piazza Castello) anche in quest'area utilizzando l'app di Monza Mobilità: https://monzamobilita.it/parcheggi/app/#

I residenti delle vie che ricadono all’interno del perimetro della ZPRU 2 – Stazione (piazza Castello, via Davide Guarenti, via Castelfidardo, via Filippo Turati, via Gerolamo Ghilini – civici dispari dall’1 al 25 – civici pari dal 2 al 6a, via Mentana civici dall’ 1 al 4) possono richiedere il pass annuale per la sosta dei residenti al costo di 25 euro all’anno. La richiesta può essere inoltrata direttamente online qui: https://serviziweb.monzamobilita.it/ar/ alla voce Autorizzazioni ZTL E Sosta.