Gran Premio di Formula 1: biglietterie (on line) aperte, ecco quanto costano i biglietti

Mancano meno di due settimane al Gran Premio di Monza: biglietterie (solo on line) aperte per regalarsi l’emozione della gara dal vivo.

Dopo il Gran Premio 2020 a porte chiuse a causa della pandemia, quest’anno il Circuito cittadino riaprirà i cancelli a un pubblico contingentato e munito di green pass (esclusi i bambini al di sotto dei 12 anni, e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute).

Intanto è caccia ai biglietti disponibili sul sito dell’Autodromo e sul circuito Ticketone.

Per la giornata di venerdì 10 settembre il costo del ticket varia da 76 euro a 150 euro. Per la giornata di sabato 11 settembre i prezzi variano da un minimo di 138 euro a un massimo di 385 euro. Naturalmente per la domenica 12 settembre, giornata di gara, i prezzi lievitano da un minimo di 170 euro a un massimo di 700 euro.

C’è poi il pacchetto per l’accesso alla tre giorni. Naturalmente il costo varia a seconda della posizione: da un minimo di 388 euro a un massimo di 1.085 euro.

Gli organizzatori annunciano che all’ingresso ci sarà personale autorizzato per i controlli, che ispezionerà borse e zaini nel rispetto delle norme di legge sui grandi eventi.

Inoltre sul sito dell’Autodromo si ricorda che nella tre giorni di gara il Circuito non sarà raggiungibile con auto e moto private (eccetto disabili con pass e biglietto d’ingresso). I mezzi privati dovranno essere lasciati nei parcheggi esterni. Come sempre ci saranno bus navetta per i collegamenti con l’Autodromo e i parcheggi.