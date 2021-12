Sos lampioni spenti e specchietti rotti: la via della periferia "dimenticata" (ma non dai vandali)

Le luci dei lampioni spente o comunque molto fioche, e poi la mattina la sorpresa: gli specchietti delle auto parcheggiate in strada rotti o direttamente asportati. Succede a Monza, in via Ferrucci, nel quartiere di Sant'Albino.

La segnalazione di un lettore di MonzaToday che da settimane deve fare anche i conti con gli schiamazzi sotto casa e i ragazzini che si divertono a sparare i petardi.

"E' una situazione davvero spiacevole - racconta -. Vivere in questa parte del quartiere è davvero un incubo. Da tempo i lampioni sono pressoché spenti". Terreno fertile per chi ha intenzioni tutt'altro che lecite, e per i gruppi di ragazzini che possono incontrarsi e far baccano riparati dal buio.

"Negli ultimi giorni già diversi proprietari la mattina si sono ritrovati la sorpresa - racconta -. Specchietto rotto: non si sa se da automobilisti in transito che a causa della scarsa illuminazione li hanno urtati, oppure se dai gruppetti di adolescenti che da tempo stazionano nel parcheggio della piscina. Settimana scorsa li vedevo dalla finestra di casa che, senza mascherina, si passavano la sigaretta. Poi, improvvisamente, hanno sparato una raffica di petardi".

A Sant'Albino il capodanno è già iniziato. "Nel fine settimana c'è stato anche uno spettacolo pirotecnico. Chissà che cosa succederà durante le prossime feste di Natale".

Inoltre il Comitato di quartiere denuncia la presenza di vandali che spaccano le cassette della posta e lanciano i petardi direttamente sui balconi.

"Non so come si possa risolvere il problema - conclude il lettore -. Quello del buio certamente ripristinando l'illuminazione, e quello dei vandali con la presenza di un vigile di quartiere che dal tardo pomeriggio giri a piedi per le vie del rione".