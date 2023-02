Quegli striscioni apparsi fuori dal Foa che preoccupano i residenti

I residenti di via Timavo non sono solo esasperati, ma adesso hanno anche paura. Dopo mesi di denunce e di segnalazioni della ‘convivenza’ impossibile con gli occupanti del centro sociale che, soprattutto nel fine settimana, organizzano eventi fino all’alba adesso c’è la paura per quegli striscioni apparsi fuori dall’ex deposito dell’Atm.

Striscioni che inneggiano alla liberazione dell’anarchico Alfredo Cospito, all’abolizione del regime carcerario del 41bis, e alla fine della guerra in Palestina. “C’è persino uno striscione sul quale c’è scritto ‘La bellezza è nelle strade in rivolta’ - scrive un residente alla redazione di MonzaToday -. Siamo molto preoccupati, soprattutto per lo striscione riferito a Cospito e all’area anarchica che c’è attorno a lui. Mi auguro che la situazione venga monitorata, e se per i militanti del centro sociale monzese la bellezza sta nella rivolta, per noi residenti sta invece nello sgombero”.

I residenti invocano un rapido intervento delle istituzioni. “Siamo molto preoccupati - scrive alla redazione di MonzaToday un altro monzese che vive a pochi passi dal centro sociale -. Dopo aver visto quello che è successo con le manifestazioni degli anarchici a Milano, abbiamo paura e chiediamo per l’ennesima volta di intervenire. È da luglio 2021 che questa situazione va avanti, da quando è stata occupata abusivamente l’area di via Timavo che prima era un deposito. Noi continuiamo a denunciare, a segnalare e a telefonare alle forze dell’ordine prima che possa succedere l’irreparabile. Noi stiamo subendo da tempo, ormai qui regna l’anarchia. E se non si interverrà subito con lo sgombero ci aspetterà una primavera di inferno con concerti e di raduni ogni fine settimana”.