Quel giro in motorino pagato caro: pioggia di multe in pochi istanti

Senza patente, senza carta di circolazione e senza revisione. Un uomo di 49 anni è stato pizzicato in sella a un motorino dalla polizia locale a Brugherio durante un controllo stradale senza avere alcun titolo di guida e con documenti non in regola.

Il ciclomotore Piaggio è stato notato circolare lungo viale Lombardia poco prima delle 19 e una pattuglia della polizia locale ha fermato il conducente: si tratta di un 49enne residente a Vedano al Lambro. L'uomo è risultato senza patente, senza carta di circolazione e senza revisione per due volte. Al 49enne sono state contestate le violazioni degli articoli 116 guida senza patente,180 mancanza documenti di circolazione e 80 omessa revisione. Insieme alle multe è arrivato anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.