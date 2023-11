Il questore Marco Odorisio lascia Monza e la Brianza. Il questore - come riferisce PadovaOggi - dal 20 novembre si trasferirà a Padova dove prenderà il posto del collega Antonio Sbordone che, a sua volta, diventerà questore di Bologna.

Dirigente superiore della Polizia di Stato, Marco Odorisio, 58 anni, è nato a Bari. Laureato in giurisprudenza, nel 1985 ha iniziato a frequentare a Roma, presso l’allora Istituto Superiore di Polizia, il 2° Corso Quadriennale per Funzionari di Polizia, venendo nominato nel 1990 Vice Commissario. Nel 1990 viene assegnato alla questura di Venezia dove ha diretto l’U.P.G. e S.P. e l’Ufficio Scorte fino a fine giugno 1993. Diversi gli incarichi dirigenziali tra Marghera, Jesolo e Vicenza dove ha guidato i poliziotti della Squadra Mobile. Poi il trasferimento a Verona e a Venezia come dirigente della Squadra Mobile Distrettuale.

Dal settembre 2009 al gennaio 2010 ha frequentato a Roma, presso la Scuola Superiore della Polizia di Sato, il 25° Corso Formazione Dirigenziale, al termine del quale è stato nominato Primo Dirigente mentre nel 2012 è poi salito in "cattedra", come docente presso la scuola Superiore di Polizia, 101° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, nella disciplina “I metodi e gli strumenti per la conduzione delle attività di Polizia nei vari contesti operativi”.

Nell'agosto 2014 è stato nominato Vicario del Questore di Venezia e dall'aprile 2018 guida la questura di Pordenone. Poi la parentesi in Brianza dove si è distinto per il grande lavoro svolto sul territorio soprattutto per contrastare la criminalità e il problema dello spaccio della droga con importanti operazioni. I monzesi e i brianzoli hanno apprezzato il suo grande impegno e lavoro sul territorio.

Odorisio nella sua carriera ha già collezionato un centinaio di riconoscimenti tra Encomi Solenni, Encomi e Parole di Lode per le attività d’indagine al contrasto della Criminalità e disimpegnato numerosissimi servizi di O.P. di svariata natura, dalle manifestazioni sportive a quelle di carattere politico ed occupazionale.