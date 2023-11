Il questore Marco Odorisio saluta Monza

"Dal 20 novembre mi insedierò a Padova e lascerò Monza". A comunicare ufficialmente la sua partenza e il termine dell'incarico come questore nel capoluogo brianzolo è stato lo stesso dirigente superiore della polizia di Stato Marco Odorisio, dopo che nei giorni scorsi la notizia di un cambio ai vertici della questura era già circolata.

"Lascerò Monza con dispiacere" ha detto Odorisio, ricordando la calorosa accoglienza ricevuta in città. "Non ero mai stato prima nè a Monza nè in Brianza ma ho apprezzato fin da subito la vostra operosità imprenditoriale e la capacità di fare rete anche per le iniziative sociali. I miei complimenti vanno soprattutto alle comunità perchè i cittadini sono da sempre i primi a fare da frangiflutto contro la criminalità, agendo nel rispetto delle regole. Non sono mai stato un "solista", è un ruolo che non mi compete, e abbiamo sempre cercato di fare squadra per raggiungere l'obiettivo. Tornerò a Monza da turista perchè è una città bellissima" ha detto Odorisio.

Parole di grande stima e di apprezzamento dell'operato svolto dal questore nel capoluogo brianzolo sono state espresse venerdì mattina dal sindaco di Monza, Paolo Pilotto. "Mi sono sentito rassicurato dalla collaborazione instaurata con il questore in questo periodo e sono sicuro che farà un ottimo lavoro anche a Padova" ha detto il sindaco monzese, richiamando le numerose attività di collaborazione con la questura.

In poco meno di due anni, dal gennaio 2022 quando è arrivato a Monza, il questore Odorisio, ha lavorato per imprimere un indirizzo chiaro di contrasto alla criminalità e di tutela delle fasce deboli, con particolare attenzione alle attività di formazione e sensibilizzazione che hanno coinvolto anche bambini e mondo delle associazioni che nella questura hanno trovato un luogo "dalle porte sempre aperte". Incisiva la lotta al degrado e allo spaccio di droga anche in città, con la restituzione dei giardinetti degli Artigianelli alla comunità dopo un maxi blitz che aveva portato a decine di arresti. Un luogo che è tornato ai bambini e alle famiglie che per due anni consecutivi la polizia di Stato ha scelto come location per celebrare la ricorrenza del suo Santo Patrono, San Michele.

Il questore Odorisio: carriera e riconoscimenti

Dirigente superiore della Polizia di Stato, Marco Odorisio, 58 anni, è nato a Bari. Laureato in giurisprudenza, nel 1985 ha iniziato a frequentare a Roma, presso l’allora Istituto Superiore di Polizia, il 2° Corso Quadriennale per Funzionari di Polizia, venendo nominato nel 1990 Vice Commissario. Nel 1990 viene assegnato alla questura di Venezia dove ha diretto l’U.P.G. e S.P. e l’Ufficio Scorte fino a fine giugno 1993. Diversi gli incarichi dirigenziali tra Marghera, Jesolo e Vicenza dove ha guidato i poliziotti della Squadra Mobile. Poi il trasferimento a Verona e a Venezia come dirigente della Squadra Mobile Distrettuale.

Dal settembre 2009 al gennaio 2010 ha frequentato a Roma, presso la Scuola Superiore della Polizia di Sato, il 25° Corso Formazione Dirigenziale, al termine del quale è stato nominato Primo Dirigente mentre nel 2012 è poi salito in "cattedra", come docente presso la scuola Superiore di Polizia, 101° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, nella disciplina “I metodi e gli strumenti per la conduzione delle attività di Polizia nei vari contesti operativi”.

Nell'agosto 2014 è stato nominato Vicario del Questore di Venezia e dall'aprile 2018 guida la questura di Pordenone. Poi la parentesi in Brianza dove si è distinto per il grande lavoro svolto sul territorio soprattutto per contrastare la criminalità e il problema dello spaccio della droga con importanti operazioni. Odorisio nella sua carriera ha già collezionato un centinaio di riconoscimenti tra Encomi Solenni, Encomi e Parole di Lode per le attività d’indagine al contrasto della Criminalità e disimpegnato numerosissimi servizi di O.P. di svariata natura, dalle manifestazioni sportive a quelle di carattere politico ed occupazionale.