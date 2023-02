La questura apre alle 7 per i passaporti urgenti (ma non tutti i giorni)

L’ufficio Passaporti della questura di Monza sabato 11 febbraio dalle 7 alle 13 rimarrà aperto per l'accoglienza degli utenti che non sono riusciti a trovare un appuntamento utile in agenda on line rispetto alle proprie esigenze di viaggio. Dallo scorso 30 gennaio l'ufficio Passaporti della questura ha attivato uno sportello dedicato alle urgenze, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13. Uno sportello al quale possono rivolgersi gli utenti, anche senza appuntamento sull’agenda on line, che hanno necessità di partire, per motivi di lavoro, studio, salute o turismo, nei 30 giorni successivi alla presentazione. Sarà necessario presentare la documentazione attestante l’urgenza, ovvero il biglietto aereo di partenza.

Inoltre, continueranno ad essere garantiti il primo sabato di ogni mese, presso l’ufficio Passaporti con orario dalle 8.30 alle 12.30 le aperture straordinarie degli sportelli, cui potranno rivolgersi i cittadini anche privi di prenotazione on line e di urgenza.