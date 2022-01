Nuova raccolta differenziata al via dal 1 marzo a Monza: cosa cambia

Prenderanno il via la prossima settimana alcuni servizi decentrati per il conferimento di particolari tipologie di rifiuti: si tratta di possibilità aggiuntive rispetto al passato introdotte con il nuovo appalto, che si affiancano a quelle già attive e a quelle di prossimo avvio.

Da martedì 1 febbraio 2022 sarà possibile conferire presso le sedi dei 10 centri civici farmaci, pile, piccoli RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e olio vegetale, che dovranno essere depositati negli appositi contenitori. Sarà possibile accedere a contenitori attraverso carta CNS.

Da lunedì 7 febbraio 2022, invece, sarà attivo il CAM – Centro Ambientale Mobile dalle ore 8 alle 13. La piattaforma farà sosta il lunedì al mercato Cazzaniga (sosta su via Donizetti); il martedì al mercato San Rocco (sosta in prossimità dell’incrocio vie Paisiello-Cellini); il mercoledì al mercato San Fruttuoso (sosta su via Po, lato Tiro a segno); il giovedì al mercato Cambiaghi (sosta in via Azzone Visconti); il venerdì in via Procaccini (sosta in prossimità degli uffici comunali); il sabato in viale Libertà (sosta su via Modigliani, nel parcheggio del Centro civico).

Sarà possibile accedere a contenitori attraverso carta CNS. Il CAM è attrezzato con particolari soluzioni per il conferimento di specifiche categorie di rifiuti, quali ad esempio gli elettrici/elettronici, quelli pericolosi, gli oli, le lampade, le lettiere dei gatti e altri. Il servizio della nuova raccolta porta a porta sarà attivato a partire dal 1°marzo 2022.