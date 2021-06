Raccolta fondi record per il Comitato Verga nel ricordo del piccolo Tommy

Pochi mesi fa il dolore più grande: la perdita in pochi giorni del loro amato bambino per una leucemia fulminante. Oggi sul giovane volto di mamma Erika compare un sorriso: la gioia di avere raccolto e donato al Comitato Maria Letizia Verga 32.500 euro.

“Un grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa iniziativa - spiega la giovane mamma a MonzaToday - Un grazie a tutte le persone che hanno aderito alla raccolta fondi nel ricordo di Tommy. Un super traguardo che non pensavamo di poter raggiungere”.

Una vicenda, quella di Tommaso, che aveva commosso la comunità di Abbiategrasso in provincia di Milano dove vive la famiglia, ma anche la rete. Il bimbo, 11 mesi, all’inizio di aprile era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo la diagnosi degli specialisti monzesi, la cui professionalità in campo di oncologia pediatrica è riconosciuta a livello internazionale, non ha lasciato scampo. Al piccolino era stata riscontrata una forma di leucemia mielode acuta che, purtroppo, lo ha strappato alla vita in poche ore.

Mamma Erika e papà Gianmarco dilaniati dal dolore hanno comunque deciso di promuovere una raccolta fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga di Monza. Un modo per ringraziare chi, in quelle ore drammatiche, non li ha mai abbandonati, e soprattutto per sostenere la ricerca affinché la scienza possa presto fare passi da gigante e altri bimbi non muoiano più a causa della leucemia.

La rete ha risposto positivamente: sono stati raccolti e donati 32.500 euro. “Con la vostra raccolta fondi - si legge nella lettera di ringraziamenti firmata dal presidente Giovanni Verga - avete contribuito a sostenere i nostri progetti di ricerca, cura e assistenza che al Centro Maria Letizia Verga non si fermano mai per tutti i bambini e i ragazzi in cura, e per le loro famiglie. Il nostro grazie è per voi, genitori meravigliosi e straordinari, e per tutte le persone che vi hanno stretto in un abbraccio di infinito affetto e solidarietà. Voi insieme a noi e noi al vostro fianco, oggi e sempre”.