Raccolta fondi per la musicista che ha perso tutto nell'incendio della sua casa (anche il gatto)

Ieri la sua casa è andata a fuoco. Una tragedia per Laura, una giovane musicista che vive a Monza in via Gallarana. In quel rogo ha perso tutto: non solo mobili, vestiti, documenti, computer. Ma anche il suo amato gatto Leuccio (che magari è riuscito a mettersi in salvo e per il quale proprio stamattina aveva lanciato un appello), oltre ai suoi adorati strumenti. Fondamentali per poter lavorare e che, naturalmente, non hanno un costo indifferente.

A poche ore dalla tragedia Laura e la sorella Serenella hanno lanciato una raccolta fondi on line. "Abbiamo perso i nostri strumenti musicali durante un brutto incendio che ci ha distrutto la casa - spiegano nella presentazione della raccolta fondi -. Il flauto traverso che avevo un Brannen e un Powel ottavino sono andati a fuoco e con loro il violino di liuteria cremonese del 2000 e un arco Guillaume. Non so cosa possiamo fare siamo senza spartiti e senza strumenti. Sappiamo che non è possibile avere di nuovo quelle cifre, ma ci aiuterebbe molto qualcosa per poter ripartire ad esercitare la nostra professione. Vi ringraziamo entrambe. Serenella e Laura". Nell'arco di poche ore la generosità delle persone non si è fatta attendere. Così come era già accaduto questa mattina.

Laura aveva postato una richiesta di aiuto sulla pagina Facebook "Sei di Monza se...": cercava disperatamente il suo amato Leuccio. Quando era divampato l'incendio Laura di trovava fuori casa. "Ero uscita pochi minuti per una commissione - aveva spiegato a MonzaToday -. Rientrando avevo visto il fumo che usciva dalle finestre. Ho chiamato subito i soccorsi e mi sono precipitata in casa dove sono riuscita a mettere in salvo i cani". Ma purtroppo di Leuccio non c'era traccia e neppure i vigili del fuoco lo hanno trovato. La speranza che, magari, il micio sia riuscito a mettersi in salvo. Nel frattempo gli utenti del noto gruppo Facebook si sono subito attivati per donare alla ragazza i vestiti. In quel drammatico rogo Laura ha perso ogni cosa.