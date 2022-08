"Vogliamo accompagnarlo in questo viaggio", raccolta fondi per la famiglia di Marco

Marco De Angelis, 23 anni, di Biassono, è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza, a Ibiza. Ora gli amici, per essere vicini alla famiglia in questo momento di dolore, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi.

"In veste di amici ci terremmo ad essere ancora più vicini alla famiglia di Marco e a provare ad accompagnarlo in questo viaggio per quel che possiamo. Chiunque voglia unirsi a noi può farlo tramite questa raccolta fondi che verrà direttamente devoluta alla famiglia" si legge nell'appello condiviso su una piattaforma di crowdfounding.

L'incidente in vacanza

Il dramma è avvenuto nella serata di domenica 7 agosto quando il 23enne è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale in Spagna. Il giovane si trovava in vacanza alle Baleari con alcuni amici. Avrebbe perso il controllo della moto finendo tragicamemte contro un muro. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo. Sul posto anche le forze dell'ordine: a loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Originario di Lissone, Marco viveva a Biassono e aveva studiato all'istituto Hensemberger di Monza.

In molti lo conoscevano anche a Lissone e la comunità si è stretta al dolore dei suoi familiari.