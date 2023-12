Babbo Natale a Monza va alle medie e non arriva in slitta: i doni degli studenti per le famiglie in difficoltà

Babbo Natale a Monza non ha portato regali a bordo della slitta ai bimbi. Ma sono stati i ragazzini a trasformarsi nei suoi piccoli aiutanti e a raccogliere doni a chi è meno fortunato di loro. I ragazzi della scuola media monzese Bellani hanno destinato una raccolta di beni per le persone e le famiglie in difficoltà. E nei giorni scorsi, prima della chiusura della scuola per le festività natalizie, hanno consegnato un’auto carica di generi di prima necessità ai volontari dell’Armadio dei Poveri, l’associazione monzese che si occupa di dare supporto ai senzatetto e alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà.

I ragazzi si sono prodigati per organizzare una raccolta di generi di prima necessità: chi ha portato scatolame, chi un pacco di pasta, chi un dolce per garantire anche a chi non può permetterselo, con un piccolo dono, di mettere insieme qualcosa da portare in tavola il giorno di Natale.

A esprimere gratitudine ed emozione per l’iniziativa, soprattutto perché a promuovere l’iniziativa solidale sono stati i ragazzi, è stata Roberta Campani, presidente dell’Armadio dei Poveri. “Ogni giorno ho la possibilità di toccare con mano la bontà dei monzesi e dei brianzoli che ci sostengono. Ma mi ha colpito l’impegno dei più giovani e il loro piccolo gesto mi ha riempito il cuore. Sono loro il futuro del mondo” ha detto, ringraziando anche la dirigente e le insegnanti. Un piccolo gesto che per qualcuno è stato un miracolo di Natale. E a Monza e nei dintorni del capoluogo brianzolo sono oltre 300 le famiglie che l’associazione sostiene da anni.