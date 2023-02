Dalla Brianza una raccolta di pappe e medicine per il canile dove è scoppiata l'epidemia

La Lega italiana difesa animali e ambiente (Leidaa) scende in campo al fianco delle volontarie dell'associazione Prijedor Emergency un sodalizio nato in Lombardia e che a distanza aiuta i volontari del canile del Kurevo Shelter. Purtroppo nelle ultime settimane nel canile è scoppiata un'epidemia: una ventina i cani che sono ricoverati, i volontari lavorano incessantemente per evitare che il virus si diffonda. Una corsa contro il tempo. Ma anche una corsa per raccogliere fondi per l'acquisto di medicine, presidi veterinari e cibi di qualità che in quella terra, dove il randagismo e i canili lager sono purtroppo all’ordine del giorno, sono merce rara.

La Leidaa di Monza e Brianza - in contatto con una volontaria milanese che pochi giorni fa è partita per la Bosnia - ha deciso di aiutare il canile. Serve di tutto (a questo link l'elenco esatto delle medicine e delle pappe e dove consegnarli). Sono state stoppate anche le staffette. In questi anni l'associazione, grazie al sostegno dei volontari e di alcuni enti presenti in Lombardia, hanno permesso di portare nella nostra regione molti cani che qui hanno trovato una seconda vita e una seconda famiglia.

"Il non sapere quali dei nostri cani riusciremo a riabbracciare nel prossimo viaggio, il guardare forse per l’ultima volta i loro occhi che sembrano dirci “non preoccupatevi, ci avete provato” , o l’aver abbracciato forse per un ultimo istante qualcuno di quei cani che sono parte della nostra vita, e pensare che domani potremmo non ritrovare più quel pelo fradicio di pioggia o incrostato ormai dal sole che ti salta addosso felice è straziante - ricorda Valentina, una delle volontarie appena ritornata dalla trasferta nel canile -. In due miseri giorni, che per noi hanno racchiuso l’infinito, abbiamo voluto sfruttare ogni singolo momento per stare vicino ad ognuno di loro… ad ognuno di quegli ormai 500 cani a cui volevamo regalare un qualcosa, ma che oggi ci ritroviamo a rilottare per ridare loro una misera vita. Il virus che ha colpito il nostro rifugio è la cosa più infernale che ci potesse mai capitare, ma con tutte le forze, le conoscenze, i farmaci e gli aiuti disponibili, stiamo cercando di fare davvero l’impossibile per debellare il tutto e ricominciare a vedere almeno uno di quei cani in quelle famiglie che negli anni ci hanno donato le gioie più grandi".

