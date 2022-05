"A Monza si cammina facendo lo slalom tra i sacchi dell'immondizia"

"Ogni giorno percorro via della Guerrina, via don Valentini e via Modigliani. E ogni giorno mi scontro con bidoni e sacchi dell'immondizia che affollano il marciapiede". Questa l'ultima segnalazione in ordine di tempo arrivata alla redazione di MonzaToday in merito alla raccolta dei rifiuti a Monza. Il nuovo sistema di raccolta differenziata e gli orari di ritiro, ormai introdotti da due mesi, in alcune zone faticano ancora a decollare con immondizia che si accumula sul marciapiede.

Immondizia zona Cristo Re

Solleciti alla ditta per il ritiro

"Anche io personalmente ho dovuto sollecitare la ditta a venire a ritirare i rifiuti - prosegue la monzese che ha segnalato il problema alla nostra redazione -. Ci sono stati ritardi anche di tre giorni, malgrado l'esposizione avvenisse nei giorni e negli orari corretti". Ma ancora più numerose le denunce sul gruppo Facebook "Monza Segnalazioni" dove quotidianamente ci sono post di cittadini che mostrano immondizia davanti agli ingressi di negozi e case. Sia in centro sia in periferia. Oltre ai casi di cittadini maleducati che non effettuano correttamente la raccolta differenziata ma che ammassano rifiuti davanti alle palazzine, anche nei giorni e negli orari sbagliati. Emblematica l'immagine postata lo scorso 24 aprile sul gruppo Facebook che per primo aveva sollevato serie criticità sul nuovo sistema di raccolta differenziata (e soprattutto sul nuovo sacco rosso): davanti all'ingresso dei parchetti di via Manara una montagna di rifiuti.

La rabbia sui social

Ma i ritardi nel ritiro dei rifiuti più maledoroanti (umido, pannollini e pannoloni) in alcuni casi sono anche di oltre sette giorni. Alcuni negozianti del centro, invece, lamentano che la carta viene esposta la mattina entro le 9, ma viene ritirata nel secondo pomeriggio. O mamme che lamentano bidoni esposti sui marciapiedi anche in pieno giorno rendendo difficile la passeggiata con il bambino in carrozzina.

L'amministrazione comunale, dopo l'introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata l'1 marzo, era poi intervenuta rivedendo l'orario di esposizione dei rifiuti. Dall'11 aprile è cambiato l'orario di esposizione dei sacchi. In tutta la città, tranne che nel centro storico, l'orario di esposizione verrà prolungato di un’ora: sarà possibile esporre i rifiuti dalle 18 fino alle 20.30, mentre il vetro potrà essere esposto, invece, dalle ore 7 alle 9. Molti cittadini si erano lamentati del fatto di rientrare a casa dal lavoro troppo tardi per esporre la pattumiera.

I nuovi orari

Nel centro storico i residenti potranno esporre i rifiuti a partire dalle 6 fino alle 8.30, mentre i commercianti avranno tempo fino alle 9.45. Gli operatori di Impresa Sangalli effettueranno due giri di raccolta durante la mattinata per velocizzare le operazioni e ripristinare così al più presto il decoro. Il sabato tutte le esposizioni e i ritiri mattutini non saranno effettuati ad eccezione di quelli su prenotazione (imballaggi in cartone, cassette in plastica, cassette in legno, olio vegetale). Restano confermate, invece, le esposizioni serali.

Sempre nel centro storico fino al 31 ottobre sarà in vigore anche il servizio notturno estivo: per le utenze domestiche e per quelle commerciali no-food oltre all’esposizione mattutina sarà possibile esporre i rifiuti anche dalle 23 alle 00.30, con le medesime frazioni e frequenze introdotte il 1°marzo. Invece le utenze commerciali “food” potranno esporre da mezzanotte alle ore 01.00. Il servizio notturno invernale (dall’1 novembre 2022 all’1 aprile 2023) differirà dall’estivo per le sole utenze commerciali food che dovranno uniformarsi all’esposizione dei tra le 23 e le 00.30.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle vie delle movida: gli operatori di Impresa Sangalli ultimeranno il giro di ritiro proprio in questa zona, che pertanto sarà l’ultima ad essere trattata: via Bergamo, via De’ Gradi, spalto Isolino, spalto Maddalena, piazza Garibaldi.