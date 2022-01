Rifiuti abbandonati vicino ai campi di calcio: raccolti 150 kg di immondizia

Discarica abusiva a pochi passi dai campi di calcio di via Ragazzi del '99. A scoprirla -e in parte a ripulirla - i quattro referenti monzesi dell'associazione Monza Plastic Free che nel fine settimana si sono ritrovati per una camminata. Un incontro per organizzare i prossimi interventi in città che partiranno a fine febbraio.

E proprio durante una passeggiata nel quartiere Libertà si sono imbattuti in una discarica a cielo aperto, non lontano dai campi di calcio dove si allenano i campioni biancorossi. In poche ore hanno raccolto circa 150 kg di immondizia abbandonata. Sacchi riempiti con pneumatici, macerie edili, bottiglie di vetro e di plastica, immondizia varia. "Il tutto si trovava dietro a una siepe che deve essere stata tagliata recentemente - spiegano -. La siepe è stata tagliata, ma i rifiuti non sono stati raccolti". Nell'occassione i giovani ambientalisti hanno anche recuperato pezzi di imbottitura di divani che erano disseminati nella grande area coltivata.

"Ma c'è ancora molto da fare - aggiungono -. In primis capire a chi appartiene la grande area privata dove abbiamo trovato almeno una quarantina di pneumatici abbandonati ormai da anni, sui quali era cresciuta anche l'edera. Ma quello che maggiormente ci preoccupa è la presenza di diverse taniche di latta e di plastica, su alcune ci sono anche i simboli di materiali pericolosi".

L'associazione Monza Plastic Free da tempo è impegnata in progetti di sensibilizzazione al rispetto e alla pulizia dell'ambiente. Ogni mese organizza pulizie di alcune aree della città, coinvolgendo sempre numerose persone, spesso anche intere famiglie. L'obiettivo dei componenti del sodalizio non è solo quello di ripulire dove gli altri sporcano, ma soprattutto quello di informare e formare al rispetto dell'ambiente.

"Invitiamo i cittadini a non chiudere gli occhi. Ma appena indivuduano aree dove sono abbandonati rifiuti di segnalarlo agli uffici comunali competenti. Abbiamo notato che in più di un caso, dopo pochi giorni dalla segnalazione l'area viene ripulita".