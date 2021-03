Domenica ecologista per i ragazzi del Foa: hanno ripulito le rive del Lambretto

Domenica 28 febbraio un gruppo di giovani del centro sociale di via Rosmini per il decimo anno hanno ripulito le rive del fiume e hanno raccolto tantissima immondizia

Ramazza in mano, sacchi di plastica e tanta buona volontà. I giovani del centro sociale Foa Boccaccio di Monza, domenica 28 febbraio, hanno organizzato la decima edizione del Lambretto Day. Un appuntamento già in programma lo scorso 7 febbraio ma poi rinviato a causa del maltempo, che ha visto numerosi giovani ripulire il percorso lungo il fiume da rifiuti di ogni genere.

Come ogni anno si è trovato di tutto e di più: copertoni delle biciclette, bottiglie, lattine, giocattoli, bombole, pezzi di servizi igienici, persino una statuetta della Madonna. I ragazzi hanno riempito i carrelli della spesa e un bel po’ di sacchi di plastica.

“Abbiamo raccolto quintali di rifiuti rimossi dalle sponde della roggia di via Rosmini – si legge sulla pagina Facebook del Foa Boccaccio all’indomani dell’iniziatuva ecologica -. Ringraziamo coloro che si sono sporcati le mani nella giornata di pulizia di questo angolo verde di Monza”. Non certo una novità per i frequentatori del centro sociale: ogni anno sono sempre in molti coloro che aderiscono alla raccolta, e purtroppo ogni anno è sempre elevata l’inciviltà e la maleducazioni dei cittadini che lungo quel tratto abbandonano ogni tipo di rifiuto. Più di una volta è stata richiesta da parte di alcuni cittadini un maggiore controllo di quella via e anche l'installazione di telecamere per individuare eventuali scarichi di immondizia e di qualsiasi altro materiale.