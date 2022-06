Ecco perché al Parco ci sono migliaia di bassotti

Oltre un migliaio. Tutti festosi e allegri insieme ai loro proprietari arrivati da ogni angoli d'Italia. C'è chi è arrivato persino dalla Sicilia, esattamente da Milazzo e da Catania.

Oggi, domenica 5 giugno, il Parco di Monza è diventato il regno dei bassotti. Grandissimo successo per la prima edizione post pandemia della Strabassotti, camminata non competitiva organizzata dall'associazione (brianzola) Cuor di pelo per raccogliere a favore del sodalizio che si occupa dei bassotti che vengono abbandonati o ceduti dai loro proprietari. Erano da poco passate le 6 quando Sandro Nigro e Rodolfo Colombo - rispettivamente presidente e vice presidente del sodalizio - erano già al lavoro con un team di volontari per allestire al meglio l'arrivo dei bassottisti e soprattutto degli amatissimi e coccolatissimi bassotti. E dalle 8.30 in viale Mirabello hanno iniziato ad arrivare: tantissimi, dalla Lombardia, ma anche dalle altre regioni. Qualcuno anche con più bassotti: cuccioli e anziani, marroni, neri, dal pelo duro. Ma soprattutto contenti di poter vivere una giornata all'aria aperta nel grande polmone verde della Brianza.

Poi la cerimonia: l'inno di Mameli suonato dal Corpo musicale di Villasanta, i figuranti di Villasanta medioevale nei loro bellissimi costumi e poi il via di una camminata a sei zampe in un clima di grande festa e di amicizia. Una immensa soddisfazione per Sandro e Rodolfo, dopo mesi di preparativi e sempre con le dita incrociate sperando, non solo nel bel tempo, ma soprattutto nella partecipazione. Nessuna preiscrizione ma l'accredito diretto questa mattina. E Nigro di fronte a quel fiume di persone provenienti da tutta Italia è rimasto senza parole. Grandissima la gioia non solo per la partecipazione, ma soprattutto per quel messaggio di amore e di rispetto verso questa particolare razza che con l’associazione è riuscito a diffondere. Bassotti che hanno letteralmente conquistato il cuore di Sandro: insieme a Rodolfo Colombo va in giro per l'Italia a recuperare i bassotti malati, abbandonati o che rischiano di essere soppressi. Non solo i due brianzoli li salvano, ma soprattutto grazie a attentissima ricerca delle famiglie più alle singole necessità e caratteri offre ai bassotti dimenticati, una nuova casa.