Rimprovero in bici: ragazza prende a schiaffi barista e picchia la polizia

Un rimprovero per come guidava la bicicletta. E' bastato questo a una ragazza di vent'anni per perdere il controllo e prendere a schiaffi il titolare di un bar, aggredire a calci e pugni gli agenti e minacciarli di morte. Riuscendo a farsi arrestare dalla polizia.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno, fuori da un bar monzese. La furia della giovane si è scatentata dopo che il titolare del locale l'avrebbe rimproverata per il presunto pericolo che stava causando ai passanti per il modo in cui conduceva la sua bicicletta. La ragazza così ha iniziato a minacciare a parole e a gesti il barista e i suoi clienti, arrivando a colpirlo con uno schiaffo al volto. Sul posto, per calmare la giovane di vent'anni, è arrivata anche la polizia ma gli agenti sono diventati bersaglio di nuovi insulti e anche di minacce di morte. Poi schiaffi e calci.

La 20enne è arrivata a impugnare un posacenere in vetro che ha trovato su uno dei tavolini esterni al bar e l'ha scagliato contro un poliziotto. Uno degli agenti intervenuti per fermare la ragazza è finito in ospedale, con una contusione a una mano. La giovane donna non si sarebbe calmata nemmeno una volta giunta in questura, dove ha continuato a insultare gli agenti e a sputargli addosso, colpendoli a calci e pugni.

Per la 20enne è scattato l'arresto con l'accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel passato della ragazza figurano precedenti in materia di stupefacenti e in materia di violenza e minaccia a pubblico ufficiale ed era stata già recentemente destinataria dal provvedimento dell’Avviso Orale del Questore di Monza e della Brianza e colpita da “daspo urbano” con divieto di accedere e stazionare nei locali pubblici della zona “movida” presenti in via Bergamo e via De Gradi per la durata di tre anni. Il suo arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Monza con permanenza domiciliare tra le ore 20 e le 7 di mattina.