Lesmo, cade in un dirupo durante escursione: soccorsa 26enne in Brianza

E' scivolata in un dirupo ed è caduta per diversi metri, restando ferita durante un'escursione all'interno del Bosco Del Pegorino, a Lesmo. E' successo nella serata di sabato 1 agosto quano in Brianza è intervenuto l'elisoccorso insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

La chiamata d'emergenza è scattata intorno alle 19 all'altezza di via Mulini Taverna. Qui sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai militari della compagnia di Monza e alle squadre del 118. La ragazza, 26 anni, residente a Casatenovo, nel Lecchese, è stata raggiunta dai pompieri che l'hanno tratta in salvo e riportata in superficie. Poi il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. L'intervento - iniziato in codice rosso - si è concluso in giallo e la 26enne, seppur grave, non risulta versare in pericolo di vita.

Secondo quanto al momento riscostruito l'incidente sarebbe avvenuto durante un'escursione.