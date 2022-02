Attraversa la strada e viene investita da un'auto: 18enne al San Gerardo

Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa da un'ambulanza e trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo, dopo un investimento. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Monte Bianco. Secondo quanto al momento ricostruito pare che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali in prossimità dell'intersezione con via Dolomiti quando un'auto l'avrebbe investita.

Sul posto insieme alla polizia locale del comando di via Marsala sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza: la ragazza è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. In corso accertamenti.